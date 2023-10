Uccisa dall’ex marito. Il braccialetto era guasto. La sorella della vittima: "Concetta lo aveva detto"

A uccidere Concetta Marruocco sono state 39 coltellate. Per così tante volte il marito Franco Panariello avrebbe infierito sulla donna vittima dell’ennesimo femminicidio che venerdì notte ha toccato il piccolo comune di Cerreto d’Esi. Trapela dai primi esiti della autopsia che è stata eseguita ieri pomeriggio all’ospedale di Torrette dal medico legale Francesco Paolo Busardò. L’esame ha rivelato anche che i fendenti hanno colpito la 53enne, infermiera, su coscia, fianco, pancia, soprattutto del lato sinistro del corpo come se fosse girata. Ma non erano tutti tagli profondi.

Dopo l’esito ufficiale potrebbe scattare anche l’aggravante della crudeltà per il marito che ieri ha affrontato l’udienza di convalida del fermo, assistito dal suo avvocato Ruggero Benvenuto.

Davanti alla gip Sonia Piermartini, che nel pomeriggio ha sciolto la riserva convalidando sia il fermo che la misura cautelare del carcere, il 55enne metalmeccanico, originario di Torre del Greco ha detto che il braccialetto elettronico non aveva funzionato già altre volte e lui stesso lo aveva segnalato ai carabinieri. "Non funzionava – ha osservato – l’ho fatto presente a chi di dovere, altre volte aveva dato già problemi".

Dai carabinieri che stanno procedendo alle indagini però non arriva conferma di queste segnalazioni da parte di Panariello. Sembrerebbe invece che sia stata la moglie ad accorgersi che il suo dispositivo di ricezione non era entrato in funzione quando, più di quattro mesi fa, la donna si era incrociata con il marito in un bar di Fabriano.

Il dispositivo non aveva suonato. Lo conferma anche la sorella che ieri pomeriggio, in una intervista rilasciata alla Vita in diretta.

"Già due volte si erano incontrati – ha detto Stefania Marruocco – e il braccialetto non ha funzionato. Sarà stato un incontro casuale? Lui però lo sapeva che a più di 200 metri non si doveva avvicinare ma lo faceva. Abbiamo chiamato noi le forze dell’ordine e lui era con il suo avvocato".

Stefania è andata anche oltre con le dichiarazioni in difesa della sorella per la quale sostiene che "poteva essere salvata ma c’è stata troppa omertà".

Si riferisce ad un amico di Panariello che avrebbe saputo le intenzioni del metalmeccanico, di uccidere la moglie – che lo aveva fatto finire a processo per maltrattamenti in famiglia e lesioni – ma non ha avvisato Concetta di stare attenta.

Sull’arma usata, portata da casa, Stefania ha replicato: "Non era un coltello, era una accetta, di quelle con cui si tagliano le bistecche. È stato un massacro, 39 coltellate".

I carabinieri parlano di un grosso coltello da cucina con una lama di 15 centimetri. Ai microfoni della trasmissione Stefania ha confermato che la sorella ha subito violenze sessuali dal marito perché lui "la chiudeva in camera, chiudeva la porta a chiave, prendeva la chiave e la costringeva, non voglio pensare che lo abbia fatto anche adesso perché a mia sorella sono state trovate le mutandine tagliate".