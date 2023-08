Uccisa dall’ex, l’ultimo saluto ad Anna Il monito del parroco in chiesa: "Nessuna violenza è un fatto privato"

"I segnali precursori c’erano tutti. Che fosse in pericolo era ormai chiaro e, nonostante ciò, nulla è stato fatto per impedire a quell’uomo che la uccidesse". Giovanni De Gennaro non è solo il legale della famiglia di Anna Scala, la 56enne uccisa a coltellate dall’ex compagno a Piano di Sorrento. È anche un parente e la sua rabbia, che sfoga mentre va ai funerali, porta a conclusioni nette e chiare: "Una misura cautelare, anche solo un braccialetto, avrebbe evitato questa tragedia". Netta e sofferta l’omelia di don Maurizio Esposito durante la liturgia nella chiesa di San Renato Vescovo, a Moiano di Vico Equense: "Non abbiamo saputo o potuto difenderla. Ecco perché siamo tutti chiamati a sentirci più responsabili e a fare qualcosa. Perché nessuna violenza o litigio è un fatto privato. Alle autorità chiediamo che non accada più".