Uccisa dall’ex fidanzato. Giulia, oggi la verità dall’autopsia. E sarà anche interrogato Turetta

Un’altra giornata cruciale nella vicenda dei due ex fidanzati veneti, lui carnefice lei vittima. Oggi, quasi in contemporanea, si svolgeranno due atti che potrebbero essere determinanti. Alla 9, all’Istituto di anatomia patologica dell’università di Padova, si terrà l’autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin; nelle stesse ore, nel carcere di Montorio a Verona, il sostituto procuratore Andrea Petroni vedrà Filippo Turetta. Il magistrato aveva già incrociato il ragazzo all’interrogatorio di garanzia dopo il fermo, durante il quale l’accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo affettivo e sequestro di persona si era avvalso della facoltà di non rispondere alle domande rilasciando solo dichiarazioni spontanee. "Ho ucciso Giulia – aveva detto –. Non so che cosa mi sia scattato in testa". Non è ancora certo se Turetta accetterà il contraddittorio o confermerà il silenzio concordato probabilmente con il proprio avvocato di fiducia, professor Giovanni Caruso.

Le contestazioni del sostituto procuratore Petroni – che dirige l’inchiesta – andranno oltre il capo d’accusa, compresi gli audio minacciosi verso la ragazza rea di averlo "tradito" con le amiche o la sorella. Di fatto è possibile già da oggi la contestazione della premeditazione (oltre che dello stalking) che può cambiare le carte in tavola in attesa di capire se la difesa seguirà la strada dell’infermità mentale nel momento del delitto o se la riserverà per il processo dopo avere condotto una propria consulenza di parte. Con la premeditazione la pena edittale è l’ergastolo senza possibilità di rito abbreviato, in caso contrario la pena minima prevista è di 21 anni. Radio Carcere ritiene che Turetta possa rispondere alle domande.

L’autopsia invece dovrà definitivamente chiarire com’è avvenuto, in che lasso di tempo e dove l’omicidio della 22enne. Se fosse "spostato" il luogo del decesso da Fossò a Barcis la procura di Venezia avrebbe molti problemi a tenere per sé l’inchiesta che potrebbe essere spostata a Pordenone e cominciare da capo. Ieri si sono incontrati per due ore col magistrato i difensori di Turetta – con Caruso c’era la dottoressa Monica Cornaviera – e quello della famiglia Cecchettin, Stefano Tigani. È stato conferito l’incarico come perito dell’accusa al professor Guido Viel al quale sono già stati sottoposti i quesiti a cui rispondere. Anche le parti hanno nominato propri esperti e quello del padre e della sorella di Giulia è Stefano D’Errico che ha seguito il caso di Liliana Resinovich a Trieste. A eseguire l’esame sarà il responsabile di anatomia patologica Angelo Paolo dei Tos. All’uscita dalla Procura i legali non hanno rilasciato dichiarazioni.

È invece tornata sulle polemiche scaturite dai suoi post Elena, la sorella minore di Giulia che qualcuno ha addirittura accusato di satanismo per come parla e si veste. Su Instagram ha scritto: "Grazie per le parole d’affetto. Comunque non preoccupatevi, che le parole sui giornali e i commenti non mi toccano. Sono solo conspiracy theories (scritto in inglese nel testo: le teorie della cospirazione, ndr). So cosa pensa chi mi vuole bene, e prima di tutti c’era Giulia". Giulia che sarà tumulata nel cimitero di Saonara, paese di origine della mamma Monica, dopo le esequie che si svolgeranno nei prossimi giorni a Padova. Il sindaco di Vigonovo, Luca Martello, ha invitato tutta la comunità a parteciparvi.