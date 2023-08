Uccisa dall’ex compagno C’erano state due denunce "La società si ribelli come fece con la mafia"

di Francesco Ghidetti

ROMA

"È come nel tragico biennio 1992-’93...". Prego? "Il parallelo che faccio sempre: la lotta contro la violenza sulle donne deve avere un punto di svolta come quando uccisero Falcone e Borsellino e come quando la mafia ferì atrocemente Firenze, Roma e Milano. La società si ribellò e lo Stato, di conseguenza, tornò protagonista. Fu un’efficacissima presa di coscienza. Che produsse risultati tangibili".

Valeria Valente, napoletana doc, da sempre milita a sinistra: nel Pds, nei Ds, nel Pd. E da sempre si occupa di donne umiliate e offese dal “maschio“ di turno. Attualmente siede a Palazzo Madama. Nella scorsa legislatura è stata presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

Non passa giorno senza violenze sulle donne. C’è qualcosa che non va, la società è malata...

"Diciamo che una certa mentalità è prevalente. Un po’ si sottovaluta, un po’ non si conosce, molto si minimizza. Il maschilismo è ben lungi dall’essere estirpato".

Un problema culturale?

"Un problema gravissimo perché affonda le sue radici nel profondo della società".

L’altro ieri un altro caso, proprio in Campania. Anche quando denunciano le donne rimangono sole...

"Dobbiamo fare un ragionamento più ampio. Gli strumenti ci sono, ma vanno applicati e...".

... e invece non è così...

"Mi faccia finire. La parola fondamentale è “formazione“. Gli operatori devono sapere che cosa si trovano di fronte. Vale per i pubblici ministeri, i giudici, gli avvocati, gli operatori delle Forze dell’ordine. Spesso le denunce non vengono valutate adeguatamente non per dabbenaggine o cialtroneria o malvagità, ma per mancanza, appunto, di formazione. Non si conosce la materia. Il che, unito alla presenza di stereotipi e pregiudizi sessisti, non aiuta di certo".

Il Codice rosso ha fatto flop...

"Diciamo che accelerare l’intervento delle autorità in caso di violenza è un’intuizione giusta, ma servono risorse e più formazione, altrimenti non può funzionare. Per questo come Pd ci siamo astenuti".

Senatrice, le cifre sono impressionanti...

"Vero. Denuncia circa il 20 per cento delle donne maltrattate. Nel 2017 la percentuale era del 16. Ma il dato agghiacciante è che il 65 per cento non ne parla".

Con la migliore amica magari sì.

"Macché! È spaventoso! Nemmeno con la migliore amica. Terribile".

L’Italia è un passo indietro sulle norme...

"La fermo subito. Non siamo indietro sulle norme, ma sulla loro applicazione perché, lo ripeterò sino alla noia, manca la formazione. E gli strumenti vanno applicati: penso al braccialetto elettronico, ma anche a tutte le misure di prevenzione come il divieto di avvicinamento".

Molti (e non solo uomini) pensano, nell’anno di grazia 2023: se l’è cercata...

"Purtroppo è così ed è parte del problema, le donne non denunciano perché si sentono giudicate dalla società. Un retaggio antico, una vergogna che tantissimi non sentono tale: “Una ragazza facile“. Ma vogliamo renderci conto della mostruosità di queste parole!?".

Il famoso “raptus della gelosia“?

"Altro, disgustoso, luogo comune. La violenza contro le donne non è mai frutto di un raptus, ma di una cultura in cui gli uomini hanno più potere".