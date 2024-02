Uccisa dal compagno. Va a trovare la madre, accoltellata nel cortile. Si cerca l’uomo nel fiume

BOVOLENTA (Padova)

La brutalità dei femminicidi non conosce limiti. Questa volta a morire è toccato a una 41enne di Padova, Sara Buratin, madre di una ragazzina di 15 anni. È lei l’ultima vittima di un copione tragico quasi identico agli altri: è stata uccisa con diverse coltellate alle spalle e lasciata a terra, nel cortiletto della casa della madre, che era andata a trovare, a Bovolenta. I sospetti si sono indirizzati subito su Alberto Pittarello, il compagno 39enne che lavora come caldaista in un’azienda della zona, e che da subito si è reso irreperibile. I carabinieri di Padova lo hanno cercato per ore, fino a quando è diventata realtà l’ipotesi che il furgone dell’uomo sia finito nelle acque in piena del fiume Bacchiglione: sulla strada che costeggia l’argine, in località di Ca’ Molin, sono stati trovati segni evidenti di pneumatici, con una direzione che porta verso il fiume.

In serata si erano sparse voci secondo le quali c’era già stato il ritrovamento del corpo dell’uomo. Fatto che non ha trovato conferma tra gli investigatori. I sommozzatori dei vigili del fuoco, giunti da Venezia, hanno tentato una prima immersione, ma hanno dovuto desistere a causa della fortissima corrente. Fino a ieri sera si era in attesa dell’arrivo di una barca speciale dotata di sonar che ha consentito di individuare la presenza del furgone sott’acqua, e indirizzare così al meglio i sommozzatori. Ma col buio e le condizioni del fiume ingrossato dalla pioggia – ieri sera era prevista un’ondata di piena – non è sicuro che l’operazione possa essere portata a termine a breve.

Una vita apparentemente come tante quella della coppia, con una figlia di 15 anni. Anche se qualcuno ha riferito di aver visto Sara e Alberto litigare davanti a casa, un paio di giorni fa, mentre altri riferiscono di aver raccolto le confidenze della mamma della 41enne, che avrebbe parlato di qualche problema. E anche se finora, confermano i carabinieri, non sono stati raccolti sulla scena del delitto elementi probatori per indicare nel marito l’autore del delitto, è evidente che l’irreperibilità dell’uomo, e le ricerche del suo corpo, facciano pensare a un progetto suicida del 39enne.

È stata la madre di Sara a scoprire il cadavere della figlia, nel cortile dietro la sua casa (a pochi passi dalla caserma dei carabinieri). La donna ha accusato un malore. Sul posto sono arrivati in breve i carabinieri, il medico legale e il magistrato di turno, Sergio Dini. L’arma usata per il femminicidio, un coltello da lavoro, è stato trovato nel cortile. La vittima, che lavorava in uno studio dentistico, – colpita nell’aggressione nella parte alta del copro – era solita, dopo la morte del padre pochi mesi fa, andare a trovare la madre ogni giorno. Ieri attorno a mezzogiorno Sara è andata a casa della madre, ha parcheggiato la sua auto ed è salita. La madre non era in casa. A un tratto nell’abitazione sarebbe arrivato il compagno. Nessuno nella zona avrebbe udito urla. È stata una giornata infernale per il sindaco di Bovolenta, Anna Pittarello. Il marito di Sara è un lontano parente: è il figlio del cugino di suo padre: "Conoscevo personalmente Sara, una donna e una mamma fantastica che raccoglieva consensi sul lavoro, negli hobby e nella vita privata".

Alessandro Belardetti