Uccisa a coltellate, il corpo nell’auto Fermato l’ex: lei lo aveva denunciato

di Nino Femiani

PIANA DI SORRENTO (Napoli)

L’ha aspettata, sotto il sole cocente della Costiera sorrentina. Poi, appena lei si è girata di spalle, è arrivato a bordo del suo motorino, con una maglia e un cappello neri come un cavaliere dell’Apocalisse. E mentre Anna Scala, 56 anni, apriva il cofano della sua Citroen C3 per sistemare la borsa con gli attrezzi di lavoro, lui le ha inferto tre pugnalate alla schiena, una delle quali le ha perforato il polmone. Anna, in un disperato tentativo di difendersi, si è girata mentre era già agonizzante, ha alzato le braccia quasi a impedire al suo aggressore l’ultima offesa, quella di sfregiarle la faccia.

L’uomo, il suo ex convivente, non ha avuto pietà, e le ha vibrato un altro colpo, stavolta al torace. Poi è scappato via a bordo del suo motorino, perdendo nella concitazione il cappellino con il quale contava forse di travisarsi. Poco distante dalla scena del delitto, si è disfatto del coltello con cui ha ucciso la sua ex, lanciandolo in un’aiuola dove è stato ritrovato con ancora il sangue di Anna sulla lama. Dopo qualche ora, Salvatore Ferraiuolo, pescatore, coetaneo della vittima, è stato fermato dai carabinieri mentre si dirigeva sulle colline, forse in cerca di un nascondiglio e condotto in caserma.

L’ennesimo femminicidio è avvenuto alla periferia di Piano di Sorrento, uno dei centri più suggestivi della Costiera, un paradiso amatissimo dai turisti della Mitteleuropa. Poco prima di mezzogiorno, Anna, parrucchiera-estetista originaria di Vico Equense, che svolgeva la sua attività recandosi direttamente presso le clienti, una sorta di "personal hair dresser" tanto in voga nei paesi anglosassoni, è uscita dalla casa di una signora, in un parco condominiale di Piano, in via San Massimo a poche centinaia di metri dal centro. La donna aveva parcheggiato l’automobile nell’area condominiale che, poco dopo le 12, è diventato una scena di sangue. L’ex convivente, che l’aveva pedinata, si è avventato su Anna come una furia, la donna lo aveva lasciato quasi un anno fa non sopportando più la sua gelosia e le sue angherie. Ma lui aveva continuato, non si era rassegnato e premeva perché tornassero insieme.

Un pressing asfissiante a cui Anna aveva dapprima opposto un deciso rifiuto, poi di fronte alle insistenze moleste (era arrivato finanche a squarciale le gomme dell’auto e ad aggredirla in pubblico) si è presentata dai carabinieri e ha denunciato l’uomo per stalking. Sembra – ma è una cosa che si accerterà nelle prossime ore – che all’omicida fosse stato imposto il divieto di avvicinarsi alla ex compagna, ma vendendo l’esito finale del provvedimento si capisce come sia stato un deterrente di poco valore.

Sul suo profilo Facebook Anna, madre e nonna di un nipotino di tre anni, faceva a tratti trasparire tutta la sua amarezza per quella convivenza durata oltre 15 anni (entrambi avevano un precedente matrimonio alle spalle) e terminata tra le violenze perché Ferraiuolo sospettava che Anna avesse un altro uomo. Ma affermava con chiarezza che non dimenticava il male ricevuto da quell’uomo a cui era stata accanto così a lungo. "Ci sarà sempre una penna per scrivere il futuro…ma non ci sarà mai una gomma per cancellare il passato". Poi la speranza di poter ricostruire la sua vita: "Finirà anche la notte più buia e risorgerà il sole". Un progetto di vita stroncato dall’orribile femminicidio. "Siamo addolorati e sconvolti – commenta il sindaco di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello – il terribile delitto avvenuto nella nostra città è un atto di inaudita follia".