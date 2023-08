Uccisa a 21 anni dall’ex "Botte e soprusi continui" Celine lo aveva denunciato

di Riccardo Jannello

SILANDRO (Bolzano)

Unarelazione tossica con una persona violenta. Una storia finita in un lago di sangue con tante domande a cui dare una risposta. I timori di chi conosceva Celine Frei Matzhol, 21 anni, uccisa probabilmente sabato notte – il giorno del suo compleanno – a coltellate da quello che appare come il più probabile autore del delitto, l’ex convivente di origine turca Omer Cim, 28 anni, sono purtroppo diventati realtà. La ragazza aveva denunciato per molteplici reati il suo fidanzato sia durante la relazione sia dopo: violenza sessuale, stalking e atti persecutori, violenza domestica, ma nonostante questo è andata all’ultimo appuntamento, quello fatale, nella casa dove erano stati per un breve periodo a vivere assieme.

Un’ultima volta che troppo spesso nasconde insidie fatali, una sorta di resa dei conti che il partner abbandonato vuole fare pagare a chi ha osato tanto. "Ma Celine – fa notare Dunja Tassiello, assessora nel comune di Silandro, seimila anime nella Val Venosta – è andata lì solo per recuperare le sue ultime cose, non penso sia stata invitata. I due avevano convissuto e lei voleva chiudere definitivamente questa storia portando via ciò che aveva lasciato nell’abitazione. Sapevamo tutti in Paese che quel ragazzo era violento, ma nessuno pensava potesse arrivare a tanto. E non credo neppure che si sia trattato di una trappola". Però il risultato è stato tragico. Omer – ora nel carcere di Bolzano dove si è trincerato nel silenzio, ma che rimane l’unico indagato di omicidio – si sarebbe accanito sulla sua ex colpendola ripetutamente con il coltello, che poi ha abbandonato accanto al corpo insanguinato per darsi alla fuga. Voleva lasciare l’Italia e arrivare in Austria attraverso il Passo Resia. Grazie a un elicottero, la sua auto è stata intercettata e durante l’inseguimento i carabinieri hanno dovuto sparare alle gomme per fermare la macchina. Domani ci sarà sia il suo interrogatorio di garanzia davanti al gip sia l’autopsia sul corpo della povera ragazza che dovrà spiegare quale sia stato il colpo mortale e quando è stato inferto. Celine, che era tornata a vivere dai genitori a Corces, una frazione di Silandro, non era rientrata a casa la notte fra venerdì e sabato e l’indomani padre e madre si sono recati a denunciarne la scomparsa immaginando fosse accaduto qualcosa di grave.

Quando i militari sono giunti nella casa dell’ex della ventunenne, al secondo piano di un condominio, si sono trovati davanti la drammatica scena di un corpo dilaniato dalle coltellate. Gli inquirenti devono chiarire anche il movente: "Le ragioni del gesto violento allo stato attuale non sono note", dicono. Da quanto si racconta in Paese, nonostante le violenze a cui la sottoponeva Omer era gelosissimo di Celine, tanto che quando la ragazza ha deciso di lasciarlo, a fine luglio, si è licenziato dal suo impiego di tuttofare in un albergo di Laces – a non più di dieci minuti di auto da Silandro – per avere più tempo di pedinare quella che sarebbe diventata la sua vittima: lo aveva dichiarato agli amici la stessa ragazza, che aveva organizzato una serata per festeggiare la fine della relazione, evento che non si è potuto svolgere. La procura di Bolzano dovrà valutare anche se nell’omicidio sia presente la premeditazione. Quello di Celine è l’ennesimo femminicidio: in Italia quest’anno il macabro conto è già arrivato a quota 73; tre in questo mese solo in Trentino Alto Adige dopo i due di Rovereto.