Uccisa a 17 anni dall’amico Le sei coltellate del trapper, un bagno di sangue in casa Il papà: lei l’aveva respinto

di Giulia Prosperetti

Le tracce di sangue sulle scale del civico 25 di via Giuseppe Benedetto Dusmet, in zona Primavalle, periferia a nord-ovest della Capitale, ieri erano ancora ben visibili. L’arma del delitto, un coltello da cucina, con cui il 17enne, originario dello Sri Lanka, ha massacrato la sua amica Michelle Maria Causo, 17 anni, è stata trovata ieri nel appartamento al secondo piano dove il ragazzo, in carcere dall’alba di giovedì, viveva con la famiglia. Per lui – al termine di un interrogatorio "analitico e dettagliato" durato tutta la notte – l’accusa è di omicidio volontario ma non è escluso che potrebbe essergli contestato anche l’occultamento di cadavere.

Sul balcone dell’appartamento, sotto sequestro e a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti, una bandiera dell’Italia stropicciata e i panni ancora stesi di chi ha dovuto lasciare la casa in fretta e furia. Il vetro di una delle finestre è in parte rotto, un segno, forse, dell’orrore avvenuto all’interno. Una follia omicida che rimane ancora senza un perché, il "movente – fa sapere chi indaga – è ancora da definire". "Ce l’hanno ammazzata senza motivo, come un cane – dice con la voce strozzata dalla disperazione Gianluca, il padre della ragazza –. Forse era innamorato, penso, lei lo ha respinto perché lei ha un ragazzetto da quasi due anni sulla Casilina, dall’altra parte di Roma, che ora è disperato. Non era incinta, lui non era niente, non stavano insieme, era un amico. Gli altri ragazzi dicevano che era un bravo ragazzo. Io non l’ho conosciuto, mia moglie sì. Era uno dei tanti amici di Michelle anche più a modo di tanti altri ragazzi. Io ero a Bologna in attesa di sottopormi a un’operazione all’anca e ho ricevuto questa notizia". Anche la madre di Michelle conferma che il 17enne era un ragazzo "carino, molto educato, anche più del dovuto. Forse – aggiunge – era un ragazzo debole". "Ho sentito una discussione, delle urla", spiega una inquilina del palazzo di via Dusmet. Dopo aver colpito Michelle con almeno sei coltellate il 17enne, un trapper con oltre 13mila follower su Instagram e un album appena pubblicato sulla piattaforma Spotify, – secondo le prime ricostruzioni – ha messo il corpo della giovane in un sacco che ha, poi, trasportato per due rampe di scale lasciando dietro di sé una scia di sangue che colava dall’estremità strappata nel tragitto. Sangue che il 17enne aveva anche sulla mano con la quale, scendendo, si è appoggiato sul muro e sul corrimano della scalinata. Quando i vicini l’hanno visto era ai piedi del palazzo con il sacco in un carrello della spesa. "Cosa hai lì dentro?", ha chiesto una signora al minorenne apparso nervoso, forse anche in uno stato di alterazione. Ma lui ha cambiato discorso e ha chiesto alla vicina se poteva aiutarla a portare il passeggino. "Ho del pesce" dirà poco dopo per giustificare il sacco grondante sangue. In pieno giorno percorrerà 350 metri prima di abbandonare il carrello con il corpo di Michelle accanto ai cassonetti di via Stefano Borgia. Nel tragitto passerà vicino ad altri due gruppi di cassonetti ma, con tutta probabilità, ha scelto quelli più lontani perché lì dietro c’è un campo incolto dove contava di riuscire a occultare il corpo.

"Fino a poco tempo fa il cancello del prato era sempre aperto, poi – spiega Cristina della Bottega Spagnoli, alimentari proprio di fronte al luogo del ritrovamento del cadavere – l’abbiamo chiuso per sicurezza perché è una zona comunale incolta e abbandonata. Forse sperava di riuscire a buttare là dentro quella povera creatura e nasconderla dietro i cespugli". Quel giorno proprio lei ha rischiato di ritrovare il corpo di Michelle. "Erano le 16.45 circa, sono scesa col cane e ho visto un carrello nell’angolo vicino ai cassonetti che fino alle 15.30 non c’era. Sono andata a vedere e c’era, sotto a un telo, un sacco nero di plastica. Siamo andati a vedere cosa ci fosse nel carrello e in quel momento sono arrivati i poliziotti". A chiamarli era stato un passante. Lunedì è in programma l’interrogatorio di convalida: il 17enne, che quando è stato trovato aveva ancora le scarpe sporche di sangue, sarà chiamato a fornire la sua versione davanti al gip.