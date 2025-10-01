Uccide la moglie e un figlio

Il dramma si consuma al calar della sera, quando la caccia all’uomo volge al termine e prende posto una contabilità crudele e insostenibile di vite spezzate. Una donna uccisa, suo figlio Cosimo, quindicenne morto, e l’altra figlia, sedicenne, in fin di vita. L’assassino è il marito, il padre dei ragazzi. Tutto ha inizio poco prima delle 8, ma nessuno sa davvero cosa sia accaduto nel corso dell’ennesima lite esplosa tra Elisabetta Polcino, chiamata da tutti Elisa, 49 anni, e il marito Salvatore Ocone, agricoltore di 58, con un passato in polizia.

I due figli della coppia, 15 e 16 anni, sono già nella loro Opel Mokka nera, ferma nel cortile della villetta rurale di Contrada Frasso a Paupisi, in provincia di Benevento. Aspettano il ritorno del padre senza immaginare ciò che li attende. Salvatore però rientra in casa con un oggetto acuminato in mano, forse una pietra (o una spranga), e si dirige deciso verso la camera da letto dove Elisa sta sistemando la stanza. Senza una parola, la colpisce ripetutamente alla testa: uno, due, tre, innumerevoli colpi. Il rumore secco squarcia il silenzio. Poi esce, la maglia insanguinata, confuso e sussurrando parole incomprensibili sotto lo sguardo terrorizzato dei figli, consapevoli che la loro vita sta precipitando in un baratro da cui non usciranno più. Un filo, sottile e fragile, che si spezzerà circa dodici ore dopo dentro una campagna buia del Molise. I due figli in auto, morto il maschio, gravissima la ragazza.

Il sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, commenta sconvolto: "Una famiglia che, all’apparenza, non mostrava segni di disagio e non era seguita dai servizi sociali. Lui era un grande lavoratore, non abbiamo colto i segnali di una difficoltà che invece si era manifestata negli ultimi tempi. Solo qualche sera fa ero con loro a una festa: nulla lasciava intuire il dramma imminente".

La coppia avrebbe dovuto celebrare a dicembre i 25 anni di matrimonio. Una vita costruita insieme, un legame apparentemente saldo. Ma qualcosa si era incrinato profondamente in quel matrimonio, un silenzioso malessere che non si può spiegare solo con la depressione di Ocone o le difficoltà economiche che alimentavano accese discussioni Alle 9:30 la casa è silenziosa e inquietante. La suocera di Elisa, che abita al primo piano, entra in casa e trova cancello e porta spalancati. Un urlo straziante le sfugge vedendo il corpo riverso di sua nuora ai piedi del letto, in un lago di sangue, immobile su un fianco.

È l’ennesimo femminicidio che scuote la comunità, e davanti alla villetta si raccoglie un silenzio pesante di incredulità e sgomento. Adriana Fasulo, vicina di casa, ricorda gli Ocone come una famiglia normale, una coppia come tante. "Litigavano, certo, ma erano discussioni comuni nelle famiglie. Sono entrata dopo la tragedia, e ho visto una scena terribile. Elisa era una donna forte, energica, determinata. Salvatore appariva tranquillo, anche se sofferente per una depressione, ma mai si erano registrate segnalazioni di violenza o maltrattamenti".

Il parroco don Cosimo Iadanza arriva sul posto e riflette amareggiato: "Forse dovremmo imparare a essere più sensibili, a sostenerci a vicenda. La difficoltà più grande è riconoscere i segnali prima che sia troppo tardi".

Il procuratore di Benevento, Gianfranco Scarfò, che coordina le indagini, dispone l’autopsia sul corpo di Elisa. Ci sono ancora troppe domande senza risposta in questa strage familiare: un dramma che scuote le coscienze e lascia la gente sgomenta.