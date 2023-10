Uccide il papà a coltellate. E poi ferisce la madre

Ancora un omicidio in famiglia nella Bergamasca, il terzo in tre mesi. A Nembro Matteo Lombardini, 35 anni, con disagi psichici al termine dell’ennesima lite ha accoltellato a morte il padre 72enne Giuseppe e ferito gravemente la madre, Mariangela Stella, 66 anni, corsa a difendere il marito. Il figlio si trova ora piantonato in ospedale in arresto. Già 12 anni fa una violenta lite tra padre e figlio era culminata con il ferimento del genitore, ma lui aveva ritirato la denuncia contro il figlio.