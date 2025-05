Uccide a 15 anni. Si apposta sul pianerottolo e strangola l’ex vicina

Una telecamera filma l’ingresso di M.S., 15 anni compiuti a novembre, nello stabile di via Verro 46, prima periferia sud di Milano. Sono le 9 di ieri mattina: l’adolescente frequenta una scuola che dista poche centinaia di metri, ma non ci arriverà mai. Si ferma prima e si infila nello stabile di quattro piani in cui ha vissuto con la madre fino a un anno fa, quando i due (il padre vive all’estero) si sono trasferiti in una palazzina a un chilometro di distanza. Lì ci abita Emma Teresa Meneghetti, 82 anni, ex dirimpettaia del terzo piano e amica della mamma: la signora, che ogni mattina alle 7 passa al bar di fianco a prendere un caffè e per tutti nel quartiere è "Terry", non è in casa in quel momento; ha una figlia che vive altrove e che in serata avrà un malore davanti al condominio. M. aspetta lì per tre ore, visto che l’occhio elettronico non ne immortala l’uscita: non si sa se riesca a entrare nell’appartamento o se aspetti l’anziana sulle scale o nel cortile interno; del resto, la sua presenza non desta sospetti negli altri inquilini, molti si ricordano di quel ragazzo. Alle 12, Teresa torna e verosimilmente se la trova davanti.

Cosa succede dopo? M. dirà in seguito alla madre: "Volevo scappare, le ho chiesto aiuto e lei non me l’ha dato". Una versione ancora tutta da verificare, farfugliata da un quindicenne che non era formalmente seguito da un centro psicosociale ma che nel recentissimo passato avrebbe avuto alcuni colloqui con specialisti per una forma di depressione giovanile che aveva evidenziato. Sta di fatto che l’adolescente, stando a quanto da lui confessato, aggredisce Teresa, forse al culmine di una discussione: prima le mette le mani al collo per strangolarla, poi la colpisce con una lampada di pietra.

Attorno alle 13, la telecamera che ne aveva censito l’arrivo in via Verro 46 ne intercetta pure l’uscita: l’ottantaduenne è già morta, anche se sarà l’autopsia disposta dal pm della Procura dei minori Pietro Moscianese Santori a datare con esattezza il decesso. Dopo aver percorso a piedi il tragitto fino a casa, M. confida tutto a mamma P., quarantaquattrenne nativa del Venezuela: il ragazzo ha le scarpe sporche di sangue; e nello zaino custodisce l’arma del delitto. Balbetta un movente che pare più la giustificazione postuma di un omicidio senza perché: "Volevo andarmene".

La donna chiama il 112 per riferire quanto accaduto. Alle 14.32, gli agenti di quattro equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale della Questura piombano al civico 46 e scoprono purtroppo il corpo di Teresa: per lei non c’è niente da fare. Altri poliziotti si recano a casa del quindicenne e lo portano in Questura: in serata arriva il fermo per omicidio volontario; anche la madre del presunto assassino viene accompagnata in via Fatebenefratelli per essere ascoltata. Nel frattempo, in via Verro arrivano gli specialisti della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia, e le tute bianche della Scientifica per i rilievi all’interno dell’abitazione. L’impianto di videosorveglianza colloca M. sul posto già dalle 9, confermando così la sua tragica ricostruzione.