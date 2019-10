Washington, 30 ott - Niente più pubblicità politica su Twitter a livello globale. Ad annunciarlo è Jack Dorsey, fondatore e amministratore delegato dell'azienda. La piattaforma risponde così alle crescenti critiche sulla disinformazione dei politici sui social media. "La pubblicità su internet è molto potente ed efficace, ma comporta significativi rischi politici laddove può essere usata per influenzare voti", afferma Dorsey. "Questo non ha nulla a che fare con la libertà di espressione. Ha a che fare con il pagare" per raggiungere il pubblico più ampio possibile e "questo ha significative ramificazioni che l'architettura democratica di oggi potrebbe non essere in grado di gestire", aggiunge Dorsey.

Dorsey ha detto che la nuova politica, i cui dettagli saranno svelati il mese prossimo, vieterà gli annunci su questioni politiche così come dai candidati. "Abbiamo considerato la possibilità di fermare solo gli annunci dei candidati, ma ci sarebbe un modo per aggirare" il blocco, ha detto.