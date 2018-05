Roma, 4 maggio 2018 - Dopo l'annuncio di Twitter, che ha messo in allarme i suoi oltre 330 milioni di utenti facendo sapere di aver scoperto un bug nel sistema in cui memorizza e conserva le password degli account, ecco una guida rapida per cambiare il proprio codice segreto di accesso al social. Gli utenti in queste ore vedono apparire un messaggio che invita a cambiare la password: per farlo basta cliccare su 'Accedi alle impostazioni' direttamente da quell’avviso.

Un'altra strada, più convenzionale, è quella di cliccare sulla foto del proprio profilo e accedere a 'Impostazioni e privacy'. Dal menu sulla sinistra, restando nella pagina desktop, bisogna scorrere le voci e individuare 'Password': il passo successivo è di inserire quella attuale e in seguito sceglierne una nuova, digitandola per due volte. Di conseguenza, questa operazione comporta la necessità di inserire la nuova parola chiave in ogni altro dispositivo da cui ci si collega a Twitter, così come nei servizi ai quali si accedeva utilizzando username e password del social.

L'errore di sistema, ha spiegato Twitter, è già stato risolto, ma per la sicurezza dei propri dati è consigliabile cambiare subito la password e impostarla con un livello di difficoltà abbastanza alto (evitare la propria data di nascita, il proprio nome o cognome, la sequenza 123456...). Per rendere ancora più blindato il proprio profilo (come quello di tutti gli altri servizi in Rete) è utile attivare la verifica della password in due passaggi: può risultare impegnativo ma sicuramente copre le informazioni in modo più approfondito. Si può fare sempre dalla schermata principale delle impostazioni (voce 'Account'), scegliendo 'Configura la verifica dell’accesso'. Non bisogna fare altro che seguire le indicazioni del sistema e impostare il codice inviato da Twitter al proprio numero di cellulare collegato al profilo.