Tutti i misteri dell’omicidio di Michelle Indagini sul giro di piccoli spacciatori

Fare luce negli ambienti della droga per chiarire alcuni aspetti nella vicenda della morte di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa a coltellate da un suo coetaneo a Roma, il quale ha cercato di disfarsi del corpo infilandolo in un sacco poi trasportato in un carrello abbandonato in strada vicino ai rifiuti. Col passare delle ore si delineano alcuni riferimenti a piccoli quantitativi di stupefacenti che giravano in quell’appartamento e forse non solo. Durante l’interrogatorio di garanzia il minore ha confermato al gip che quel giorno con Michelle sarebbe scoppiata una lite perché la vittima chiedeva 20-30 euro per avergli ceduto dell’hashish. La lama con la quale sono state inferte le coltellate potrebbe essere quella di un coltello simile a quelli utilizzati per tagliare il ‘fumo’ e non un coltello da cucina.