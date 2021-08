Roma, 6 agosto 2021 - Millequattocento chilometri di rete autostradale vigilati dal Tutor, che oggi è attivo su 144 tratte, le ultime dieci sono state aggiunte a giugno.

Ecco l'elenco

Sorvegliate speciali le dorsali d'Italia, la A1 Milano-Napoli e la A14 Adriatica. Entrambe quest'anno interessate da molti cantieri (la concentrazione maggiore resta però in Liguria). Controlli anche su A4, A5, A7, A8, A10, A13, A16, A23, A26 e A28.

Con questi numeri la polizia stradale affronta le giornate dell'esodo. Domani, sabato 7 agosto, come ricorda il calendario del piano estivo di Viabilità Italia, è previsto traffico da bollino nero in mattinata, nel pomeriggio da bollino rosso. Le altre giornate critiche del mese sono i fine settimana del 13, 20 e 27, tutte classificate da bollino rosso (quindi traffico intenso con possibili criticità).

Come funziona

Il Tutor non ha limitazioni connesse al meteo. L'occhio elettronico vigila anche di notte, indifferente a pioggia o nebbia. Non gli sfuggono nemmeno i veicoli che viaggiano sulla corsia di emergenza.

Le multe

Per chi supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h è prevista una sanzione da 42 a 173 euro (pagamento ridotto entro 5 giorni del 30%). Entro i 40 km/h la multa parte da 173 euro e può arrivare a 694, con decurtazione di tre punti dalla patente. Chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h rischia una sanzione da 543 a 2.170 euro, con 6 punti persi e sospensione della patente da 1 a 3 mesi, non è ammesso il pagamento in misura ridotta del 30%. Infine, per chi corre sforando di oltre 60 km/h i limiti di velocità, è prevista una multa da 845 a 3.382 euro, sospensione della patente da 6 a 12 mesi e 10 punti decurtati. Per i neopatentati e per chi ha la patente da meno di tre anni scatta la decurtazione dei punti raddoppiata. La tolleranza prevista dalla legge, introdotta dal codice della strada, è di 5 km fino a 100 orari. Oltre, diventa il 5% della velocità.