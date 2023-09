Turisti italiani ancora bloccati

"Le ruspe le vediamo lavorare, sono tante, sentiamo il rumore da qui. Lavorano molto, c’è tanto da fare. Ogni volta guardiamo e speriamo di vederle arrivare quassù. Ma non arrivano mai". È ancora inchiodata a oltre 2.000 metri sulle montagne dell’Atlante la famiglia italiana rimasta isolata sul passo Tizi n’ Test dopo il terremoto. La montagna è franata sulla strada, rendendo inutilizzabili le auto.

I mezzi di soccorso sono arrivati sabato pomeriggio ma stanno ancora lavorando: "La strada è gravemente danneggiata. Non sappiamo quando finiranno di aggiustarla. Sono due notti che non dormo, sono esausta". La liberazione sembrava imminente e invece: un’altra notte in macchina, un’altra giornata di attesa attorno all’hotel La Belle Vue.