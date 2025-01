Turista sarda precipitata dal quarto piano dell’hotel: “Scappava dal fidanzato”

Arzachena (Olbia), 28 gennaio 2025 – La lite con il fidanzato, il volo dal quarto piano dell’hotel, la corsa in ospedale. Claudia Chessa, la 18enne di Arzachena precipitata dal balcone di un albergo nella zona di Saint Julian's, a La Valletta, dove si trovava in vacanza studio con il fidanzato e un amico, avrebbe raccontato al padre la drammatica sequenza di quegli istanti prima dell’incidente.

"Non mi sono buttata, stavo scappando dall'aggressione del mio fidanzato e l'unica via d'uscita era buttarmi dal balcone"

Il papà di Claudia, in partenza per La Valletta, ha riferito quanto raccontato al telefono dalla figlia, ricoverata al Policlinico maltese per traumi alla schiena. La giovane è in attesa di intervento all'ospedale Mater Dei di Malta. Il fidanzato della ragazza, Alessio Lupo, 27 anni, pure lui di Arzachena sarebbe rientrato in Italia venerdì.

A mettere gli investigatori sulla pista della violenza sarebbero state le testimonianze di alcuni ospiti dell’hotel, che hanno riferito di aver sentito i due litigare prima dell’incidente. Ma al momento non si esclude alcuna pista. L'unica certezza è che, nella notte tra mercoledì e giovedì, Claudia è precipitata dal quarto piano di un albergo ed è miracolosamente sopravvissuta a un volo di oltre 10 metri solo perché il suo corpo è finito sopra il tendone del ristorante. A soccorrerla, subito dopo la caduta è stato il personale dell'hotel.