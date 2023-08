Turista precipita e muore sulla Croda nera. Ennesima tragedia in montagna

Nuova tragedia in montagna, questa volta in Alto Adige. Un turista straniero di 65 anni è morto oggi dopo essere precipitato mentre stava effettuando un'escursione assieme alla famiglia sulla Croda nera di Malavalle nella zona della Forcella del Lago Nero lungo la cresta di confine con l'Austria sopra l'abitato di Corvara in Val Passiria.

L'uomo avrebbe perso improvvisamente l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Sul luogo della tragedia sono intervenuti l'elisoccorso Pelikan 3, il Soccorso alpino della guardia di finanza e l'assistenza spirituale provinciale. La salma è stata ricomposta nella cappella mortuaria del Comune di Moso in Passiria.

Ieri si era verificato un altro incidente mortale, questa volta sulle Alpi Lepontine, al confine tra la provincia del Verbano-Cusio-Ossola e il Canton Ticino. A perdere la vita è stata una donna di 35 anni di Albissola (Savona), in vacanza in Svizzera. La donna, durante un'escursione nel tardo pomeriggio di ieri al monte Limidario, è scivolata cadendo per circa 150 metri nella zona della Bocchetta di Fornale, sul versante italiano.