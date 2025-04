Morto il turista scozzese rimasto ustionato nel crollo della palazzina a Roma

Roma, 1° aprile 2025 - E' morto a causa delle ferite riportate il turista scozzese di 54 anni, rimasto ustionato nel crollo di una palazzina nel quartiere Monteverde a Roma il 23 marzo scorso. I pm di Roma indagano ora per omicidio colposo e disastro colposo. Disposta anche l'autopsia sul corpo del turista che era ricoverato in gravi condizioni.

Chi indaga vuole accertare le cause che hanno portato all’esplosione ed al crollo dello stabile. L’appartamento in cui si trovava il turista era stato convertito in unn b&b. Un ingegnere ha ricevuto specifico incarico di consulenza.

Grant Paterson, il turista scozzese 54enne morto in seguito all'esplosione di una palazzina nel quartiere Monteverde a Roma (Foto Fb)

Grant Paterson, rimasto gravemente ferito nell'esplosione e nel crollo della palazzina in via Vitellia, ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio, aveva subìto diversi interventi di rimozione di detriti da sindrome da schiacciamento e per la rimozione delle necrosi. Il turista – ricoverato in rianimazione – aveva riportato ustioni di terzo grado profonde sul 75% del corpo.

L’uomo era stato estratto vivo dalle macerie dopo il crollo causato probabilmente da una fuga di gas il 23 marzo scorso.

Nell’area della palazzina esplosa viveva anche lo scrittore Roberto Saviano, che in una storia su Instagram aveva voluto rassicurare quanti gli avevano chiesto delle sue condizioni ed esprimere dolore per l’accaduto.