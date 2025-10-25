Turista giapponese morto al Pantheon: cosa sappiamo. La caduta e i soccorsi

Roma, 25 ottobre 2025 – Un tragedia i cuoi contorni sono ancora da chiarire. Accade ieri sera nel centro storico di Roma, in uno dei monumenti iconici della Capitale. L’orario è fissato intorno alle 21.50, quando stando alle prime informazioni un turista giapponese di 70 anni precipita dal muro perimetrale che circonda il Pantheon.
La dinamica è ancora da accertare, si sa solo che la vittima precipita da un’altezza di circa 7 metri e si schianta sul fossato. Le prime ricostruzioni sembrano indicare una caduta accidentale.
Sul posto intervengono subito i vigili del fuoco che per permettere i soccorsi devono forzare il cancello esterno dell’edificio della Roma antica, situato nel rione Pigna. Quindi i disperati tentativi del personale del 118 che cerca in tutti i modi di salvare il turista. Ma non c’è nulla da fare: l’uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, perde la vita. Presenti sul luogo della tragedia anche le forze dell'ordine e la polizia locale di Roma Capitale.
L’incidente sulla Cristoforo Colombo
Un venerdì sera di sangue, quello appena trascorso a Roma. Quasi in contemporanea ai fatti del Pantheon, intorno alle 22, una ragazza di 20 anni è morta in un incidente stradale fra due vetture sulla Cristoforo Colombo. Altri due giovani, estratti dalle lamiere dopo lo schianto, si trovano in gravi condizioni. Dai primi accertamenti sembra che lo scontro sia avvenuto durante una gara di velocità fra auto.
Notizia in aggiornamento