Turista compra aragosta al ristorante di lusso. E la libera in mare

Un’elegante signora svizzera in vacanza in Gallura con il marito, una cena in uno dei più rinomati ristoranti di Golfo Aranci e l’incontro con un’aragosta che, invece di finire nell’acqua bollente dentro la cucina dello chef, viene comprata per essere liberata nello specchio d’acqua davanti al Gente di Mare. Sembrerebbe una storia quasi inverosimile, se non fosse che il generoso gesto della donna e di suo marito è stato immortalato dai titolari del ristorante, Antonio e Gianluca Fasolino e dagli altri ospiti. "In un primo momento pensavo che stesse scherzando – racconta Antonio Fasolino – poi ho capito che la signora diceva sul serio". Così, una volta convinto, Antonio ha preso dalla vasca l’aragosta, l’ha pesata: quasi due chili per un totale di circa 200 euro. Nessun problema per la donna e il consorte; l’animale è stato quindi trasferito in un secchio trasparente e riaccompagnato in mare. Davanti agli occhi increduli dagli altri commensali.