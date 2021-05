Roma, 4 maggio 2021 - Il green pass è in arrivo: per gli spostamenti a livello italiano è atteso dalla seconda metà di maggio, a livello europeo invece circa un mese dopo, verso la fine di giugno. Il premier Mario Draghi lo ha detto commentando le conclusioni del G20 del Turismo. "Il mondo vuole viaggiare in Italia. L'Italia è pronta a dare il benvenuto al mondo. Bisogna procedere e prenotare le vacanze in Italia". Quindi il premier ha indicato la via da seguire per la ripresa del turismo nel Paese: "Noi dobbiamo offrire regole chiare, semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza".

Rsa e visite parenti: via libera entro maggio

Il turismo riemergerà

"Oggi i ministri del Turismo si sono incontrati, e questo è uno dei primi appuntamenti della presidenza italiana del G20. È un incontro simbolico", ha spiegato Mario Draghi alla conferenza stampa dopo la ministeriale del G20 sul Turismo. E ha assicurato: "Non ho dubbi che il turismo in Italia riemergerà più forte di prima". E il turismo "avrà un ruolo essenziale nella ripresa" economica del Paese.

Regole per i viaggi: la Ue allarga le maglie

Prenotate le vacanze in Italia

"Le nostre montagne, le nostre spiagge, le nostre città stanno riaprendo. Alcuni settori sono destinati a restringersi ma altri a crescere e io non ho dubbi che il turismo in Italia tornerà più forte di prima. Nel frattempo il governo intende offrire un aiuto all'industria turistica che ha avuto tanto danno da questa chiusura così prolungata e naturalmente l'industria turistica è figura prominente del nostro Pnrr", ha continuato Draghi, spiengando i temi affrontati nella riunione ministeriale del G20, assieme al ministro Massimo Garavaglia. "E' arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia, non vediamo l'ora di accogliervi di nuovo", ha insistito Draghi rivolgendosi alla stampa estera.

Contagi all'aperto: è facile o no? I pareri di Galli e Bassetti

Covid, il bollettino del 4 maggio