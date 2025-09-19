Turetta aggredito in cella. La condanna di Cecchettin: "Non è questa la risposta"

Un pugno, perché non gradito. Filippo Turetta avrà messo in conto anche questo entrando nel carcere veronese di Montorio dopo la condanna all’ergastolo in primo grado per l’uccisione di Giulia Cecchettin. È successo ad agosto, nella quarta sezione della prigione dove è stato trasferito dopo un periodo in zona protetta. Un altro detenuto di 55 anni che sta scontando una condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio lo ha colpito perché non sopportava la sua presenza.

Hanno messo l’aggressore in punizione: rinchiuso in isolamento per due settimane. Dopo sette giorni è passato in una cella singola e non ha gradito nemmeno quella: inabitabile in quanto danneggiata da un inquilino precedente. Per essere più convincente nel suo disappunto, il picchiatore ha smesso di bere, di mangiare e di prendere le medicine. Era una possibilità, lo temevano tutti a cominciare da Nicola Turetta, il padre del 23enne. Nei luoghi di detenzione cresce come la gramigna una giustizia parallela, l’antipatia ha tempi e modi imprevedibili. Prendere a botte l’assassino di Giulia, diventata il simbolo di tutti i femminicidi, non deve essere una suggestione inedita nemmeno oltre le sbarre. Eppure l’unico uomo che potrebbe prendersi qualche libertà - anche solo un viaggio di fantasia, un buffetto sulla guancia - dice no. Gino Cecchettin, che ha perso una figlia dentro una sceneggiatura oltre la violenza, dalla violenza prende le distanze. "Non è questa la risposta. Non mi fa sentire felice il fatto che Turetta sia stato aggredito, perché ancora una volta vuol dire che dobbiamo lavorare". Chi gli ha ammazzato la sua bambina è stato condannato. "Ma sono da condannare anche questi atti – aggiunge –. Noi ci muoviamo in senso opposto e vorremmo fare capire alle persone che i sentimenti che portano a questi gesti sono sbagliati". Sulla stessa linea il suo avvocato Stefano Tigani: "Con la violenza non si sistema niente, una società come la nostra non può vivere di questi messaggi". È questo il "salto culturale" che Gino Cecchettin sta cercando dall’inizio, mentre presta il cognome a fondazioni e stringe la mano ai ministri, o tace quando lo accusano di trarre vantaggio dalla situazione.

Immerso nel suo dolore mai esibito ha deciso di andare in battaglia elegante e cortese. Non a tirare maledizioni o cazzotti ma a "indirizzare il principio della cooperazione verso obiettivo comuni". Che poi significa, semplicemente, fermare la mattanza delle donne uccise dagli uomini. Ha sempre smorzato le polemiche, anche se sul piano giuridico non è mai stato indulgente. Diceva dopo la condanna di Turetta: "Per me le aggravanti c’erano entrambe. Lo stalking poi era fuori discussione perché se non c’è con centinaia di messaggi al giorno e 75 coltellate allora non so che cosa sia". Ma perché infierire. Il ragazzo adesso è già all’inferno, se qualcuno lo picchia non esulta e si mette nei panni di suo padre, che per amore e disperazione fece tutte le cose sbagliate, compreso inventargli un futuro impossibile. "Tu ti devi laureare", disse Nicola Turetta a suo figlio nel primo colloquio in carcere. E aggiunse altre cose, terribili nel contesto: "Hai fatto qualcosa però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza. Non sei un terrorista. Devi farti forza". E poi non ci credeva lui per primo, ma oltre l’amore disperato per il suo ragazzo c’era quel livello minimo di umanità che bisognerebbe sempre rispettare: non uccidere la speranza.