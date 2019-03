Roma, 3 marzo 2019 - Il filosofo Tullio Gregory è morto ieri a Roma, dov'era nato 90 anni fa. Laureatosi alla 'Sapienza' nel 1950, è stato nella stessa università professore ordinario come titolare, dal 1962, della cattedra di Storia della filosofia medievale e, dal 1967, di quella di Storia della filosofia, oltre che come direttore del Dipartimento di Ricerche storico-filosofiche e pedagogiche.

Gregory è stato attratto da sempre dai momenti storici in cui si sono verificate grandi svolte culturali che hanno portato a un cambiamento della vita degli uomini, delle società: prima lo studio e la passione per il Medioevo e in particolare il XII secolo con la sua rinascita grazie alla scoperta del pensiero greco e arabo, poi il Seicento con la caduta della metafisica tradizionale e la nascita della nuova scienza e di quello che viene chiamato illuminismo, da cui gli deriva quella "fiducia nella ragione, che va sempre difesa perché se si perde si perde la sostanza del nostro essere uomini. Ma sapendo che impegnarsi nell'uso duro e demitizzante della ragione va fatto alla luce del dubbio. Chi è sicuro di sé può diventare un tiranno". È stato uno studioso ma che proprio in collegamento con i suoi interessi principali, si è trovato a farsi parte attiva nel mondo, a criticare, denunciare, proporre soluzioni e spesso a agire in prima persona, in tante commissioni ministeriali legate a problemi universitari o di beni culturali.

Specializzato in studi sull'alto Medioevo e il Rinascimento, ha collaborato con l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, del cui Consiglio scientifico è stato componente, e ha contribuito al Dizionario Enciclopedico Italiano. E' stato inoltre, fino alla morte, direttore dell'Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere e Arti (Treccani). Nel 1964 fondò il Centro di Studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche per il Lessico Intellettuale Europeo, poi divenuto Istituto per il lessico intellettuale europeo e storia delle idee (Iliesi), del quale è stato il direttore dal 1970. Per un anno Gregory fu componente del Consiglio di amministrazione della Rai, nel cosiddetto "cda dei professori" nominato il 29 giugno del 1993 e rimasto in carica fino al 30 giugno del 1994 quando venne sostituito per volere del governo Berlusconi. Con Gregory erano nel cda Rai Enrico Dematté (presidente), Elvira Sellerio, Paolo Murialdi e Feliciano Benvenuti. Il dg era Gianni Locatelli.

“Ci lascia un gigante della cultura italiana. Modenese d’adozione, era profondamente innamorato della nostra città". Così lo ha ricordato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli. "Gregory - ha aggiunto Muzzarelli - è stato un protagonista del Festival Filosofia sin dalla prima edizione, componente del Comitato scientifico, attivissimo fino all’ultimo nelle scelte destinate a tratteggiare e definire le successive edizioni, e con i suoi “menù filosofici” ci ha fatto viaggiare tra pensieri e sapori. Lascia un vuoto incolmabile".