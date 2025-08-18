Tuffo mortale a Polignano a Mare, chi era il 23enne Francesco Aronica

Catania, 18 agosto 2025 - Francesco Aronica, il ragazzo di 23 anni morto dopo un tuffo da un'altezza di diversi metri nel mare di Polignano a Mare, ha lasciato un grande vuoto dietro di sé. Catania piange il giovane atleta di football americano che giocava nella squadra degli Elephants.

Toccante il post su Instagram della società: "Con immenso dolore gli Elephants Catania annunciano la tragica e prematura scomparsa di Francesco Aronica, il nostro #2. Francesco non era soltanto un compagno di squadra: era un amico, un fratello, parte della nostra famiglia. La sua passione, la sua energia e il suo sorriso resteranno per sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. In questo momento di profonda tristezza, ci stringiamo con affetto attorno alla sua famiglia e a tutti i suoi cari, condividendo il loro dolore. Ciao Francesco, continuerai a correre con noi in ogni partita".

Gli Elephants Catania piangono la tragica scomparsa del loro giocatore Francesco Aronicahttps://t.co/UyFy0rm1bS pic.twitter.com/JyiBEtWI8O — Fidaf Gameday (@fidafgameday) August 18, 2025

Aronica si è tuffato di testa nell'insenatura di Lama Monachile, una zona molto nota per le scogliere a picco sul mare, e ha sbattuto il capo sulle rocce prima di toccare l'acqua, come hanno riferito alcuni testimoni.

Il giovane 'Ciccio', il suo soprannome, ha riportato un grave trauma cranico con una vasta ferita lacero-contusa nella regione fronto-parietale. Inoltre anche recuperare il 23enne ferito si era rivelato complicato. Il giovane è stato defibrillato più volte sul luogo dell'incidente e poi la corsa verso il pronto soccorso, dove però era giunto in arresto cardiaco: i medici hanno tentato la rianimazione per oltre un'ora, senza esito.

Francesco poche ore prima della tragedia aveva pubblicato una storia su Instagram con una suggestiva immagine della baia che gli è stata fatale. Molto conosciuto a Catania, era figlio di Giampaolo Aronica e Ilia Strano, nipote del senatore Nino Strano, morto di recente. Gli amici lo hanno descritto: ''Un ragazzo d oro, sempre disponibile e gentile con tutti e soprattutto con i più deboli. E non è un modo di dire…''.