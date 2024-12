Trump: "Voglio incontrare presto Putin". E promuove il produttore di The Apprentice

Donald Trump ha lasciato intendere che potrebbe incontrare Vladimir Putin agli inizi della sua presidenza. Parlando a Phoenix ha ribadito di voler porre fine alla guerra in Ucraina e ha detto: "Voglio incontrare rapidamente il presidente Putin e anche lui è d’accordo". Trump ha scelto Tilman J. Fertitta come nuovo ambasciatore a Roma per fare da ponte tra Washington e il governo di Giorgia Meloni che è diventata nelle ultime settimane la leader europea "preferita" dal presidente. Nato a Galveston in Texas 57 anni fa, è il proprietario della squadra di basket degli Houston Rockets. Il presidente eletto ha annunciato di aver scelto Mark Burnett, produttore del suo reality show ‘The Apprentice’ , come inviato speciale nel Regno Unito. Secondo il Financial Times, inoltre, Trump ha intenzione di far uscire gli Usa dall’Oms nei primi giorni di mandato.