Trump evoca Lewinsky: "Test del Dna sull’abito, come con Bill Clinton"

Nei tribunali Donald Trump litiga con pm e giudici "prevenuti", "ostili" e "al soldo dei dem". Come sta succedendo nel processo in corso a New York, dove ha rischiato di essere espulso dall’aula per i suoi commenti e i pugni sbattuti contro Jean Carroll, la scrittrice che gli chiede 10 milioni di dollari per averla diffamata negando una vecchia aggressione sessuale. Ha accusato il giudice di aver negato come prova "l’abito in stile Monica Lewinsky", ossia il vestito del giorno dell’aggressione che Carroll afferma di avere ancora e che, secondo Trump, avrebbe dimostrato la sua innocenza. Contrariamente a quanto avvenne con l’allora presidente Bill Clinton, sottoposto al test del Dna per scoprire se avesse avuto rapporti sessuali con Lewinsky, allora stagista alla Casa Bianca, dopo aver smentito la vicenda sotto giuramento: quando il suo Dna fu trovato sul vestito della Lewinsky Clinton riconobbe di aver avuto "un rapporto intimo inappropriato" con la giovane e fu messo in stato d’accusa nel dicembre 1998, prima di essere assolto dal Senato.