Trump e le carte sparite dalla Casa Bianca Processo a maggio: 37 i capi d’accusa

Il processo per le carte segrete che Donald Trump portò via dalla Casa Bianca e nascose nel suo resort di Mar-a-Lago inizierà il 20 maggio 2024, in piena campagna elettorale e a pochi mesi dal voto. Dopo settimane di riflessione la giudice Aileen Cannon, nominata all’epoca proprio dal tycoon, ha scelto il compromesso tra la richiesta dei legali dell’ex presidente di iniziare il procedimento solo dopo le elezioni e quella del procuratore speciale Jack Smith di cominciarlo a dicembre e chiuderlo rapidamente. Un successo solo a metà per Trump, gravato da 37 capi d’imputazione, perché, se da una parte a fine maggio le primarie saranno concluse in tutti gli Stati, dall’altra a luglio è in programma la convention repubblicana e l’inizio della stagione elettorale.