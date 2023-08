Trump e le carte segrete, ex dipendente lo accusa: "Ha nascosto le prove"

Brutta tegola su Donald Trump. Un suo ex dipendente di Mar-a-Lago ha ritrattato la prima testimonianza e lo ha accusato di essere implicato nei tentativi di cancellare le immagini della video-sorveglianza sui luoghi di conservazione e sugli spostamenti delle carte classificate trattenute illegalmente dopo la sua presidenza. Il tycoon è stato preso in contropiede, a poche ore dal primo dibattito tv tra i candidati repubblicani alla Casa Bianca. E alla vigilia della sua consegna alle autorità per un altro procedimento, quello per aver tentato di sovvertire il voto del 2020 in Georgia insieme ad altri 18 alleati: Trump si costituirà oggi al famigerato carcere di Atlanta dove, prima di essere rilasciato grazie ad una cauzione da 200 mila dollari, gli verranno rilevate le impronte digitali e gli sarà scattata la foto segnaletica. Lo ha preceduto Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e avvocato personale dell’allora presidente, che si è costituito ieri. Pare che Giuliani abbia raggiunto con le autorità della Georgia un accordo per una cauzione da 150mila dollari.