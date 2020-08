Povero Donald. Proprio alla vigilia della difficile convention repubblicana, che si apre questa sera, e dell’annuncio di "una grande svolta terapeutica" contro il Coronavirus, al presidente Usa arriva un altro gancio al mento che non ci voleva. Questa volta è la sorella maggiore Maryanne Trump Berry, 83 anni, ex giudice federale, a demolirlo in una conversazione registrata con la nipote Mary (figlia di Fred Trump, deceduto nel 1981) che ha appena scritto un libro al vetriolo sull’attuale inquilino della Casa Bianca. "Donald è un uomo crudele, bugiardo, ipocrita, senza principi, che non...

Povero Donald. Proprio alla vigilia della difficile convention repubblicana, che si apre questa sera, e dell’annuncio di "una grande svolta terapeutica" contro il Coronavirus, al presidente Usa arriva un altro gancio al mento che non ci voleva. Questa volta è la sorella maggiore Maryanne Trump Berry, 83 anni, ex giudice federale, a demolirlo in una conversazione registrata con la nipote Mary (figlia di Fred Trump, deceduto nel 1981) che ha appena scritto un libro al vetriolo sull’attuale inquilino della Casa Bianca.

"Donald è un uomo crudele, bugiardo, ipocrita, senza principi, che non legge e non si prepara, tutto quello che vuole è far presa sulla sua base – incalza la sorella –. Non ha davvero alcun principio, nessuno, nessuno. I suoi dannati tweet e le sue maledette bugie, o mio Dio". Maryanne apre così l’album dei ricordi scolastici del fratello: "È stato ammesso all’università perché ha pagato un amico per fare gli esami al suo posto E oggi la gente va in galera per cose simili. Non si può avere fiducia in lui. Sono inorridita per quello che ha fatto separando i bambini degli immigrati clandestini dai genitori al confine col Messico".

Il presidente accusa il colpo. Questa volta non attacca. Incassa. Aveva liquidato la nipote ribelle un mese fa dicendo che "Mary è una pazza e il libro sono tutte fantasie". Ma adesso ci sono 15 ore di registrazioni. Il fratello del presidente, Robert, prima di morire aveva fatto causa proprio alla nipote Mary per bloccare l’uscita del volume ma il tribunale l’ha respinta. La voce dell’ex giudice Maryanne Trump è chiara e non si contraddice mai. Le sue parole, fatte arrivare al Washington Post, sono difficili da smentire e gettano una lunga ombra sulla reputazione del presidente.

"Ogni giorno c’è qualcosa d’altro, che importa – scrive di suo pugno il presidente in un messaggio –. Mi manca mio fratello e continuerò a lavorare duro per il popolo americano. Non tutti sono d’accordo ma i risultati sono evidenti. Il nostro paese diventerà presto più forte che mai". Nel clan dei Trump, dopo la morte di Robert che ha ricevuto insoliti funerali alla Casa Bianca, il tycoon è rimasto solo. Di quella che era una grande famiglia ha solo i suoi 5 figli e Melania. Tutti gli altri gli si stanno rivoltando spietatamente contro e sempre con gli stessi argomenti: "È bugiardo, incompetente e senza principi".

Nella convention repubblicana lui cerca il riscatto. Parlerà ogni sera per chiudere le show. Non sarà dal vivo ma dalla Casa Bianca. Melania, invece, interverrà dal Giardino delle Rose che ha rinnovato. Il presidente vuole mandare sceriffi e militari ai seggi per evitare brogli. Non dice che accetterà il verdetto. È scatenato contro il voto postale. La stragrande maggioranza degli americani, repubblicani compresi, è convinta che abbia gestito male la tragedia del coronavirus che ha già provocato oltre 177.000 morti. Su questo Joe Biden lo attaccherà nel primo dibattito del 29 settembre. Ma Trump è un osso duro.