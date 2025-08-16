Lino Banfi denuncia una truffa del deepfake: “La mia voce riprodotta con l’IA per vendere creme”

Roma, 16 agosto 2025 – Una crema miracolosa pubblicizzata con la voce di Lino Banfi, ma è un kafe: lo spot creato con l’intelligenza artificiale. A denunciare il furto di identità è lo stesso attore pugliese, che definisce il video una “pubblicità meschina”.

"Non posso permettere che la mia identità personale, umana e professionale, apprezzata da tanti amici come quella di un serio nonno di famiglia, sia volgarizzata per promuovere una pubblicità meschina che tende a strumentalizzare la credulità popolare al fine di perpetrare un futile inganno", dice il comico 89enne.

Ma quello di Banfi purtroppo non è un caso isolato: dai medici clonati per fare consigli per gli acquisti al furto di identità di giornalisti tv e volti noti, le truffe online sono tante. Ecco i casi famosi e come proteggersi.

È stato Lino Banfi a denunciare la diffusione sui social di un video in cui con la sua voce – chiaramente riprodotta con l'intelligenza artificiale – gli si attribuiscono una serie di falsità per pubblicizzare una crema miracolosa. "Ho già incaricato il mio avvocato Giorgio Assumma – aggiunge Banfi – di intraprendere le opportune iniziative legali in tutte le sedi competenti anche a livello internazionali, affinché i colpevoli e i loro intermediari vengano severamente puniti". Ma non è l’unico persipnaggio famoso ad essere caduto nella trappola creata ad arte per raggirare glik ignari consumatori.

Falsi investimenti con criptovalute. È la truffa proposta sui social da personaggi senza scrupoli che, per dare autorevolezza al tentativo di raggiro, hanno usato un falso account con il nome (e la foto) della giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti. Ma la diretta interessata lancia un alert sui social: “Non sono io”.

“Da qualche giorno, attraverso account fake Facebook e Telegram, stanno contattando persone a mio nome per proporre falsi investimenti online con cripto valute. Diffidate e informate la polizia postale attraverso ilcommissariatodips.it/segnalazione”. Lo ha scritto nei giorni scorsi la stessa giornalista tv sul proprio profilo Instagram.

Sono tante le segnalazioni arrivate alla Polizia di Stato legati alla presenza di falsi account su diverse piattaforme social, creati con il nome della nota giornalista Rai. Creati ad arte, questi profili sembrano ufficiali, ma in realtà non lo sono. È solo un modo per fare cadere i malcapitati nella rete dei falsi investitori.

“Incubo deepfake” per tre personaggi molto conosciuti dal grande pubblico: la giornalista Rai Silvia Sacchi, l’esperta di medicina legale Cristina Cattaneo e il ricercatore farmacologo Silvio Garattini.

Questa volta i truffatori hanno realizzato con l'intelligenza artificiale e abilissimi montaggi audio-video un falso servizio di Skytg24 in cui la giornalista lanciava un'intervista fake a Silvio Garattini dell'Istituto Mario Negri, in cui il farmacologo raccontava gravi conseguenze causate dalle vaccinazioni anti Covid. Ovviamente tutto falso, dal servizio tv ai presunti danni del vaccino, tra cui la morte improvvisa.

“Sembravo davvero io: mi sono riconosciuta anche in come mi toccavo i capelli”, ha raccontato la giornalista al Corriere. Nel video viene citata anche la famosa anatomopatologa Cristina Cattaneo: nel video veniva raccontato l’inquietante ritrovamento di “coaguli gommosi” nei corpi dei vaccinati deceduti per infarti e ictus. Alla fine del video, l’obiettivo della truffa: Garattini invitava ad acquistare un “prodotto miracoloso per ripulire le arterie”.

La credibilità dei telegiornali viene spesso sfruttata dai truffatori per creare un alone di veridicità intorno alle notizie fake. È quello che è successo nel caso della finta morte dell’infettivologo Matteo Bassetti, lasciando intendere che ad ucciderlo sia stata una vendetta delle Big Farm.

"Ucciso con colpi di arma da fuoco per avere fatto rivelazioni choccanti contro l’industria dei farmaci", annunciava Valentina Bisti, conduttrice del Tg1, in un fintissimo servizio tv.

Matteo Bassetti è uno degli esperti più clonati, ma sono tanti i video fake che circolano in rete. Dall’epidemiologo Franco Berrino – tra le voci più importanti del mondo dell’alimentazione e del benessere – al dermatologo Antonino Di Pietro, la Polizia postale mette in guardia le persone su questi post fasulli. Video molto dannosi perché propinano prodotti di dubbia provenienza e mettono a rischio la salute.

Il furto d’identità digitale è un problema criminale molto serio, che può causare danni economici e legali alle vittime ignare. Hacker senza scrupoli rubano dati personali (nome, codice fiscale, numero di carta di credito, password) e documenti di identità, come i furti nei computer degli alberghi avvevuti nelle ultime settimane – per commettere delle truffe come aprire prestiti sotto falso nome, fare acquisti o accedere ai conti correnti delle vittime. L’idebtità digitale può anche essere usata per commettere frodi o altri reati a nostro nome.

Spesso accade attraverso una violazione di dati – chiamata ‘data breach’ – di servizi online, oppure attraverso tecniche come il phishing, ovvero email o sms falsi che ti spingono a rivelare dati. O ancora: attraverso il malware, un software malevolo che infetta i tuoi dispositivi per rubare informazioni. Anche l’uso di password deboli o duplicate è una porta aperta per i criminali.

Per proteggersi il più possibile dal fiurto di dati e di identità è meglio usare password forti e uniche, magari usando un sistema di password manager, abilitare l’autenticazione a due fattori (2FA) ovunque sia possibile e mantenere tutti i software aggiornati con gli antivirus.

In caso ci sia un sospetto di furto, è importante bloccare immediatamente carte e conti e denunciare subito la truffa alla Polizia postale. E, ovviamente, cambiare tutte le password degli account compromessi.