Roma, 27 settembre 2018 - La promessa di una lucrosa compravendita, la benedizione di un prete a fare da garante e il raggiro era servito. C’era anche un finto monsignore nella banda sgominata dai Carabinieri di Roma per un giro di truffe. Un gruppo di 6 persone, aspetto distinto e modi cortesi, secondo i militari è riuscito con l'inganno a spennare ricchi imprenditori e facoltose nobildonne, millantando conoscenze in ambienti aristocratici.

Promettevano forti guadagni dall’acquisto di appartamenti e opere d’arte per un importo di molto inferiore al valore reale. Una occasione da non perdere, insomma, e parecchi ci cascavano. C’era una caparra da versare, una firma sull’atto, e la promessa che il bene sottostimato sarebbe stato rivenduto facilmente al vero prezzo di mercato, riscuotendo un premio.

Ricevuto l’anticipo, però, gli impostori sparivano dalla circolazione. Questo gioco, secondo gli inquirenti, ha fruttato alla banda dei mediatori fantasma 13 milioni di euro. Ed era proprio il finto monsignore a dare credibilità all’operazione. Un travestimento da film, che ricorda la farsa con Totò e Nino Taranto che vendono la Fontana di Trevi a un turista straniero, ignaro e sprovveduto.

L’indagine è partita tre anni fa e si è conclusa con una raffica di arresti all’alba. Durante le perquisizioni uno degli arrestati ha lanciato dalla finestra una valigia contenente 25mila dollari e 15mila euro in contanti. Sono decine le vittime illustri. Tra queste alcuni imprenditori a cui avevano promesso di vendere maschere antiche, beni archeologici, a un prezzo più alto del loro valore, con l'impegno di esporle ai Musei Vaticani grazie inesistenti conoscenze in Vaticano. Ed è qui che entrava in scena il finto monsignore a impartitre benedizioni e incoraggiare la conclusione di pessimi affari.

I primi sospetti erano venuti dopo un riscontro nell’abitazione di un pregiudicato romano. Qui i carabinieri avevano trovato 33mila euro in contanti e una valigetta contenente un kit completo per effettuare la cosiddetta truffa black money scam, che consiste nel far credere alla vittima di poter ottenere banconote genuine attraverso la smacchiatura di fogli di carta con uno speciale solvente. E non è la prima volta che si ricorre a sedicenti prelati, con incredibili travestimenti da cardinali e frati trappisti, per carpire la buona fede delle persone ignare.