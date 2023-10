Trovato in casa con la testa fracassata . Arrestato il vicino, avevano litigato

Assassinato dopo un litigio per della legna mal accatastata. Emilio Mazzoleni, 71 anni, è stato trovato morto ieri mattina nella sua casa di Giaveno, in una borgata di bassa montagna del Torinese, alla Maddalena. Un giallo che si è risolto in poche ore. Per l’omicidio è stato arrestato il suo vicino di casa, Marco Gilioli, 36 anni, che, secondo gli investigatori dei carabinieri, lo avrebbe colpito l’altra notte con un bastone. Il movente sarebbe collegato ad alcuni pezzi di legno, mal accatastati su un tavolo nel retro dell’alloggio della vittima, sul ballatoio che il 71enne aveva in comune con il dirimpettaio. A scoprire il cadavere di Mazzoleni - un pensionato che arrotondava vendendo i funghi che trovava nei boschi della zona - un altro vicino, dopo che la compagna non convivente della vittima aveva chiesto aiuto, non riuscendo più a contattarlo.