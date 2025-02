Trovato al volante in stato d’ebbrezza, condannato l’ex juventino Rugani. Patente revocata e Maserati confiscata

Guida in stato di ebbrezza. Di questa accusa doveva rispondere il calciatore Daniele Rugani, ex della Juventus e ora in forza all’Ajax, in un processo terminato Iieri a Torino con la sua condanna. La pena principale, calcolata dal giudice Roberto Ruscello al netto del bilanciamento fra attenuanti e aggravanti, è di sei mesi di arresto e di 2.000 euro di multa. Il rischio di finire in prigione non c’è, dato che all’atleta è stata concessa la condizionale. Però sono in ballo le sanzioni accessorie: la revoca della patente e la confisca dell’automobile (una lussuosa e scattante Maserati Levante-Trofeo), che diventeranno subito esecutive se non ci sarà un ricorso in appello. Era la notte del 21 luglio 2023 quando Rugani, mentre rientrava a Torino, uscì di carreggiata. Sottoposto all’alcoltest, risultò alla guida in stato d’ebbrezza.