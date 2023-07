Troppi misteri: non c’è giustizia senza verità

Matteo

Massi

Settantacinque giorni: dall’autobomba di via Fauro a Roma alle bombe – con l’alba all’orizzonte – di San Giovanni Laterano e San Giorgio in Velabro. Dal 14 maggio al 28 luglio 1993. Fu un attacco allo Stato: Roma, Firenze, Milano e ancora Roma.

Sul campo di guerra morirono dieci innocenti, novantasei i feriti. Carlo Azeglio Ciampi era il presidente del Consiglio: arrivato a Palazzo Chigi con un governo tecnico dopo che la Prima Repubblica era virtualmente finita con Tangentopoli. La notte tra il 27 e il 28 luglio era a Santa Severa. Quando scoppiò la bomba a Milano, in via Palestro, chiamò Andrea Manzella, il segretario generale. Mentre parlavano al telefono, si sentirono altri due boati: San Giovanni Laterano e San Giorgio in Velabro. Poi le comunicazioni telefoniche s’interruppero. Ciampi, anni dopo (era il 2010), disse che in quegli istanti pensò davvero che ci potesse essere in atto un colpo di stato. Rientrò a Roma e dopo aver chiamato Oscar Luigi Scalfaro al Quirinale, venne convocato il Consiglio Supremo di Difesa.

Sono passati trent’anni e i contorni di quella stagione stragista non sono ancora così nitidi. È certo che fu Cosa Nostra a sferrare quell’attacco multiplo allo Stato, mentre molte altre ricostruzioni o si sono rivelate fantasiose o meri teoremi: sulla lunga storia processuale della cosiddetta trattativa, per esempio, è stata messa definitivamente la parola fine. Ma rimangono ancora diversi punti da chiarire. E di fronte a una distanza di tempo ormai siderale da quelle bombe è impossibile evocare solo giustizia, senza pretendere comunque la verità. Un diritto sacrosanto per i familiari delle vittime.

E allora che cosa accadde davvero in quei 75 giorni che sconvolsero il Paese, lo fecero (ri)precipitare a meno di un anno di distanza dal 1992 nell’orrore del sangue e nell’incubo di vivere in una Beirut che da Palermo si era estesa a buona parte della penisola, arrivando fino al Nord?