Troppe cause per abusi A San Francisco diocesi in bancarotta

Un’altra diocesi cattolica americana finisce nel baratro del dissesto finanziario per l’impossibilità di fare fronte ai risarcimenti per i passati casi di abusi sessuali di preti pedofili. E non è una diocesi secondaria, ma quella metropolitana di San Francisco, in California, retta dal 2012 dall’arcivescovo Salvatore Joseph Cordileone (foto). L’arcidiocesi ha presentato istanza di bancarotta, vista l’impossibilità di gestire gli oneri determinati dalle oltre 500 cause giudiziarie per abusi sessuali su minori risalenti anche a decenni fa. L’iniziativa, si legge in una nota pubblicata sul sito diocesano, "è necessaria per gestire e risolvere le oltre 500 cause legali per presunto abuso sessuale su minori intentate contro l’arcivescovo cattolico di San Francisco ai sensi del California Assembly Bill 218, che ha consentito di presentare entro il 31 dicembre 2022 denunce vecchie di decenni, che altrimenti sarebbero prescritte". L’istanza è stata presentata a nome dell’arcivescovo Cordileone alla Corte fallimentare del Distretto settentrionale della California,