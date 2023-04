Troppa cautela può rivelarsi un boomerang

Raffaele

Marmo

La "prudenza" sarà la cifra del primo Def di Giorgia Meloni. Ma se la direzione di marcia, nel contesto dato, va nella direzione giusta, sarà comunque dirimente, per un giudizio, evitare che la "cautela" si trasformi in un alibi per non scegliere.

Le incertezze geopolitiche globali, legate innanzitutto alla guerra in Ucraina, le incognite connesse ai prezzi dell’energia, all’inflazione e ai tassi, l’alea derivante dal braccio di ferro in corso in ambito europeo sia per la revisione del Pnrr sia per la rinegoziazione del patto di stabilità: ebbene, sono molteplici le variabili esterne che spingono opportunamente la premier e il suo Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a utilizzare criteri prudenziali nella definizione della rotta della politica economica per il biennio 2023-2024.

L’effetto politico delle scelte accennate è quello di assicurare un’adeguata credibilità internazionale all’Italia, una moneta di cui abbiamo certamente bisogno a maggior ragione per l’elevato debito pubblico italiano in un quadro di tassi crescenti.

Il problema, però, è che con questi margini di azione ristretti, la premier non può sbagliare le mosse (le poche mosse) da compiere con la legge di Bilancio. Disperdere le scarse risorse in mille rivoli con interventi "a margine" per soddisfare gli appetiti e le richieste di questo o quel leader della maggioranza finirebbe per rivelarsi un boomerang. Mentre, al contrario, concentrare i (pochi) fondi su una misura per sostenere la crescita appare la via più coerente con un’impostazione di rigore. Una misura che, per indicare un obiettivo concreto, favorisca gli investimenti e le nuove assunzioni delle imprese, innescando un circuito virtuoso che alla fine possa consentirci davvero di andare anche oltre quell’uno per cento di Pil indicato del Documento di economia e finanza.