Tromba d’aria in Lombardia Case scoperchiate dal vento, centinaia di alberi sradicati Donna muore schiacciata

di Alessandro Crisafulli

LISSONE (Monza e Brianza)

Il preavviso di tempesta è un cielo nero che fa notte a mezzogiorno. Il cielo scarica pioggia e grandine in venti minuti da incubo. Trombe d’aria da Milano alla Brianza, le folate di un downburst spazzano Cologno Monzese e Sesto San Giovanni. Crollano centinaia di alberi su strade, tangenziali e linee ferroviarie, il traffico impazzisce, si fermano treni e pezzi di metropolitana, vengono deviati i tram, i livelli dei fiumi si spingono oltre le soglie d’allarme, volano i tetti delle case e blackout a catena spengono le città.

"Uno scenario apocalittico, mai visto niente di simile", è la frase che riassume lo sconcerto dei cittadini nei commenti in Rete. È un disastro ancora peggiore di quello subito da queste terre solo quattro giorni fa. Una donna di 58 anni, origine marocchina, muore schiacciata da un albero tranciato dalla furia del maltempo a Lissone (Monza): camminava sul marciapiede per andare al lavoro. Da una tragedia consumata a una sfiorata. Il Boeing 767 di Delta Air Lines decollato da Malpensa alle 12.51 e diretto a New York viene subito mitragliato dal ghiaccio: la grandine “buca“ il cono di prua, danneggia la turbina di un motore e le ali dell’aereo; a quel punto il pilota lancia il codice d’emergenza e in accordo con l’Enav abbandona la rotta per riparare nello scalo di Fiumicino. Il jet atterra alle 13.55: nessun ferito a bordo, ma quanta paura.

Trentatrè millimetri di pioggia su Milano a metà giornata, quasi altrettanti a Monza, 44 a Varese. In serata arriva una seconda scarica a Como. Il bollettino della Protezione civile mette in numeri la forza del ciclone. Un lunedì nero. L’epicentro del disastro è a Sesto, l’ex Stalingrado d’Italia. Mezza Lombardia è in ginocchio. E piange una vittima. Salma H., operaia in una fabbrica siderurgica, viveva in Italia regolarmente da anni: sposata, un figlio. "Questa tragedia è un duro colpo per la nostra comunità", è il cordoglio del sindaco di Lissone, Laura Borella. La Brianza è frastornata, sotto choc. Ci sono tre feriti a Legnano. La stazione Fs di Monza viene invasa dalle lamiere strappate dal tetto e resta chiusa per ore, una donna rimane intrappolata in un sottopasso invaso da quattro metri d’acqua e si salva solo grazie al tuffo degli agenti di polizia. Alle 13.45 la sala operativa di Ferrovienord a Saronno perde “temporaneamente“ la connettività con la rete dei binari: vengono attivati i sistemi di backup, servono 15 minuti per ripristinate le linee in “disaster recovery”, il sistema di governo dei treni torna a funzionare integralmente solo dopo un’ora e mezza.

Da Sesto al Varesotto, i sindaci chiudono i parchi: è una strage di tigli, platani, cedri. Restano sbarrati anche i giardini della Villa Reale di Monza. Nella zona dell’autodromo vengono sfollati gli anziani del centro diurno di Cascina Costa Bassa al Serraglio e diversi metri di recinzione cadono lungo la pista di Formula 1. Proprio qui vicino, alla Gerascia, Bruce Springsteen si esibirà stasera davanti a 70mila fan per il concerto evento che chiude il tour europeo. Il Boss era salito sul palco di Ferrara dopo l’alluvione in Emilia Romagna e sarà al microfono dopo la tempesta lombarda. Lo show, al momento, è confermato.