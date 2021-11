Trapani, 16 novembre 2021 - Una enorme tromba d'aria si è formata in mare davanti a Marinella di Selinunte, Trapani. Sui social i video del spaventoso tornado che si è mosso dal mare verso la terra, arrivando fino a Mazzara del Vallo. Sempre oggi a Castelvetrano, Trapani, c'è stata una forte grandinata con chicchi grandi come uova.

In Sicilia non si arresta l'ondata di maltempo che da più giorni sta colpendo molte regioni d'Italia, in particolare la Sardegna. Le piogge continueranno fino a giovedì, e nelle prossime ore sono previsti nubifragi e forte vento, specie sulle regioni adriatiche dalla Romagna al Molise.