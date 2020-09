Roma, 25 settembre 2020 - Come da previsioni meteo, mezza Italia è flagellata dal maltempo, con trombe d'aria a Salerno - video impressionanti e alberi sradicati dal cemento - e Genova, neve in Piemonte e violente grandinate tra Pavia e Novara che, segnala Coldiretti, hanno messo in ginocchio la coltivazione del riso visto che in quelle zone "si produce oltre la metà del riso italiano, ora in piena raccolta". La Protezione Civile ier aveva lanciato l'allerta per 7 regioni.

Tromba d'aria a Salerno

Diversi alberi caduti e una tromba d'aria. Si è svegliata così, stamattina, la città di Salerno e, in particolare, il quartiere Torrione. Ora la conta dei danni, che sembrerebbero notevoli, soprattutto alle auto in sosta che sono state colpite dai fusti crollati. Al momento, non si registrano feriti.

In tilt il traffico per accedere al capoluogo, specialmente uscendo allo svincolo di Sala Abbagnano della tangenziale. Difatti, è stato necessario chiudere al traffico il tunnel di via Cosimo Vestuti in direzione del centro, in attesa che la sede stradale venga liberata dagli arbusti. Sui social decine di utenti stanno pubblicando foto e video della spettacolare tromba d'aria.

Genova, tromba d'aria e fulmini

Una tromba d'aria ha colpito nella notte il quartiere genovese di Sturla, causando danni anche in alcuni quartieri limitrofi. I vigili del fuoco hanno eseguito numerosi interventi per mettere in sicurezza rami e tegole pericolanti. Le fortissime raffiche di vento hanno infatti provocato la caduta di alcuni alberi, divelto diverse grondaie e quasi scoperchiato il tetto di un palazzo.

Nelle stesse ore un incendio, forse causato da un fulmine, è divampato nell'ex centrale a carbone sotto la Lanterna, danneggiando parte degli impianti. Per spegnere le fiamme e bonificare l'area i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte.

Piemonte, prima neve

Prime nevicate sulle Alpi Piemontesi e, in particolare, sulle Alte Valli di confine fino ai 1.700-2.000 metri. Imbiancata Sestriere, la neve ha raggiunto anche Prali. È l'effetto dell'aria fredda che si sta riversando sulla pianura Padana, sotto forma di venti di Fohn, associata ai fronti nuvolosi in arrivo sulla regione. Secondo le previsioni di Centro Meteo Piemonte, i fiocchi di neve si spingeranno nelle prossime ore fino ai 1.000-1.400 metri sui settori di confine nord-occidentali del Piemonte, con spolverate possibili su alte valli verso la Francia e fiocchi più abbondanti sopra i 1.500-2.000 metri. Previsti accumuli nell'ordine dei 5-10 centimetri; i fenomeni risulteranno decisamente più abbondanti sui versanti alpini esteri francesi e sulla Svizzera.

E' stato ritrovato morto a Luvinate, in provincia di Varese, il runner scomparso nel tardo pomeriggio di ieri. Il corpo del 61enne è stato recuperato dai vigili del fuoco in una zona impervia lungo via San Vito. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori dell'Areu. L'uomo era uscito nel tardo pomeriggio di ieri per fare una corsa in montagna e non è più rientrato a casa. L'ipotesi più probabile è che sia stato travolto dal forte temporale che si è abbattuto su diverse aree del Varesotto provocando allagamenti, frane e smottamenti.