Pantelleria, 11 settembre 2021 - Il giorno la devastante tromba d'aria che ha ieri pomeriggio ha sconvolto Pantelleria, è il giorno del coloro per le due vittime e della conta dei danni che il tornado ha provocato, ferendo uno dei territori più belli della Sicilia. Delle nove persone rimaste ferite, soltanto due restano ancora in ospedale, gli altri infatti sono stati per fortuna dimessi. Nella notte è proseguita la ricerca di eventuali dispersi, ma al momento sembra che per fortuna non ce ne siano.

Sembrava un tornado

L'elicottero porta i vigili del fuoco

Nel cuore della notte un equipaggio dell’82° Centro Combat Search And Rescue (TP), è decollato con #HH139B per portare a #Pantelleria una squadra di @emergenzavvf in soccorso della popolazione colpita nel pomeriggio di ieri da una improvvisa e violenta tromba d’aria@SM_Difesa pic.twitter.com/Ag2yZXF2yz — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) September 11, 2021

Una lunga notte

È stata una lunga notte quella appena trascorsa. Nonostante l'oscurità si è cercato di individuare le auto spazzate via dalla tromba d'aria e di risalire ai proprietari. Una vettura è stata trovata all'interno di un'abitazione in contrada Campobello, la zona dove è avvenuto il disastro. Nella zona è arrivata, nonostante il maltempo e il forte vento, una squadra di sei vigili del fuoco del gruppo Urban search and rescue (Usar), specializzati per il soccorso in scenari catastrofici e nella ricerca delle persone scomparse. A trasportarli dall'aeroporto di Trapani-Birgi è stato un elicottero dell'82° Centro Csar.

Le vittime

I morti sono due abitanti dell'isola. Le salme di Giovanni Errera, 47 anni, e di Francesco Valenza, di 86, in nottata sono state trasferite presso la camera mortuaria dell'ospedale. Errera, vigile del fuoco presso il distaccamento dell'isola, al momento della tragedia era fuori servizio, a bordo del suo fuoristrada; Valenza invece era un pensionato. Entrambi viaggiavano sulla strada costiera di contrada Campobello.

La conta dei danni

La protezione civile regionale questa mattina farà un sopralluogo per la conta dei danni. Fino a ieri sera le case danneggiate, i caratteristici dammusi di origine araba, erano quattro; oggi dopo i sopralluoghi si farà un primo bilancio.

La Coldiretti: "105 trombe d'aria"

Dall'inizio dell'anno lungo la Penisola si sono verificate ben 105 trombe d'aria. E' quanto emerge da un'elaborazione di Coldiretti su dati dell'European Severe Weather Database (ESWD).

