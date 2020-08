Cefalù, 6 agosto 2020 - Sono immagini impressionanti quelle che arrivando da Cefalù, in Sicilia, dove ieri una violenta tromba d'aria si è abbattuta sulla costa, travolgendo la spiaggia della cittadina in provincia di Palermo. Il fenomeno atmosferico si è formato in mare, proprio in prossimità del litorale, come testimoniano i numerosi video pubblicati dagli utenti sui social. La tromba d'aria ha sollevato la sabbia, trasportando in aria anche parte della vegetazione. Panico tra i bagnanti, anche se al momento non vengono segnalati danni di rilievo. Ma restano le immagini a testimoniare l'impeto della natura.

(L'articolo prosegue sotto i video)

Il vortice ciclonico che da inizio settimana ha investito l'Italia, partendo da nord-ovest (qui i video del downbrust ad Alessandria), si sta spostando gradualmente al Sud. Le previsioni meteo indicano una situazione in miglioramento al nord e al centro, dove il weekend sarà contraddistinto da ampie schiarite. Situazione ancora instabile al Sud, dove sabato si potrebbero verificare, in particolare, sulla Sicilia orientale, come riporta 3B meteo, e, con più frequenza, "sul settore calabro lucano". Le tendenze per la settimana di Ferragosto sembrano allontanare il maltempo, portando sulla penisola tempo stabile e temperature in aumento.

Tromba d’aria a Cefalù pic.twitter.com/T1z6tLoJQS — Simone Fenoil (@Fenoil) August 5, 2020