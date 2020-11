Pordenone, 26 novembre 2020 - Ancora un femminicidio in Italia il giorno dopo la giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e il giorno dopo altre due tragedie accadute a Padova e in Calabria. Questa volta il teatro dell'ennesimo femminicidio è Trieste dove un uomo ha ucciso a coltellate la compagna prima di costituirsi.

L'uomo è giunto in questura con le mani ancora sporche di sangue. L'omocidio è accaduto la notte scorsa a Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone, dove è andato poi a costituirsi. La vittima aveva 34 anni, l'omicida uno di meno. L'omicida è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato.

Mattarella: "Violenza sulle donne emergenza pubblica"

Femminicidio: la maratona web dei nostri giornali

Secondo quanto si è appreso, i poliziotti si sono immediatamente recati nell'abitazione indicata dall'uomo, dove hanno trovato il cadavere della donna colpitam al collo da numerosi fendenti. Non è ancora chiaro il movente del brutale assassinio. Maggiori particolari potrà fornire un primo interrogatorio da parte del pm di turno.

La donna uccisa si chiamava Aurelia Laurenti, aveva 32 anni ed era mamma di due bambini di 8 e 3 anni, che avrebbe avuto dall'omicida. I piccoli non hanno assistito alla tragedia perché, da quanto si è appreso, erano dai nonni materni, che abitano in un paese poco distante. L'assassino, che si è costituito in Questura a Pordenone, si chiama Giuseppe Forciniti, ha 33 anni, ed è originario di Cosenza. Si era trasferito in Friuli molti anni fa.

Insieme con la compagna era andato a vivere a Roveredo nel 2013, nella villetta dove attorno a mezzanotte è avvenuta la tragedia.