Trieste, 3 novembre 2019 - E' giallo a Trieste per il cadavere di un anziano di 75 anni, trovato nella tarda serata di ieri sul balcione di casa, chiuso in un sacco con la gola tagliata.

La macraba scoperta in un condominio di via del Veltro, nel rione di San Giacomo. Il corpo senza vita era in un appartamento al terzo piano, come scrive il quotidiano Il Piccolo, dentro a un sacco di nylon, sgozzato.

Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, oltre alla Scientifica e al pubblico ministero a cui sono affidate le indagini, Federico Frezza.

Per recuperare il corpo la via è rimasta infatti chiusa per alcune ore in nottatta, infatti i pompieri hano dovuto utilizzare un'autoscala per raggiungere l'appartamento ed entrarvi.