Trieste, 17 ottobre 2021 - Stefano Puzzer si è dimesso dal Coordinamento dei portuali di Trieste "poiché - scrive su sul profilo Facebook - è giusto che io mi assuma le mie responsabilità. Una di queste, è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 di ottobre. La decisione è soltanto mia, non è stata forzata da nessuno, anzi non volevano accettarle ma io le ho pretese", conclude. E annuncia: "Io sciopererò fino al 20 ma tornerò a lavorare solo quando il green pass verrà ritirato".

Dopo la seconda nottata di presidio - più calma rispetto al 'rave party' del giorno prima - sono oggi alcune centinaia le persone che continuano a partecipare alla manifestazione, qualcuno giunto in pullman da fuori regione. Questo nonostante il caos generato ieri sera dal primo comunicato del Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste che annunciava la sospensione del blocco. L'annuncio, diffuso intorno alle 19, ha subito alzato un polverone con protagonisti i no green pass, arrabbiati e delusi. Di mira era stato preso subito Stefano Puzzer, presente al Varco anche stamattina.

Ieri sera da eroe ha rischiato di diventare traditore dopo l'annuncio e ha quindi diffuso più tardi un altro comunicato precisando che "il presidio continua fino al 20 ottobre e non si molla". Una nota dalla quale è sparita la frase "da domani torniamo al lavoro". Le critiche non sono mancate sui social, anche da parte di Ugo Rossi, il candidato 3V (no vax) che si è presentato per la prima volta alle elezioni Comunali in corso e ha sorprendentemente superato il 4% dei consensi. Questa mattina infine il colpo di scena con le dimissioni di Puzzer.

L'attività del porto, intanto, prosegue anche se in modo rallentato. Dal Varco 4 infatti, ufficialmente mai bloccato, di nuovo non passano più i camion, dirottati al Varco 1.