Trieste, 3 novembre 2018 - Due cortei in piazza a Trieste. Da una parte CasaPound, che festeggiava la vittoria dell'Italia 100 anni fa della Grande Guerra, dall'altra la contro-manifestazione della rete antifascista, organizzata da Cgil e Anpi.

Due idee che più opposte non si può, e i partecipanti si sono quasi sfiorati, restando a distanza di alcune centinaia di metri l'uno dall'altro. Con i mezzi delle forze dell'ordine a presidiare l'area bloccando la strada per evitare che i manifestanti potessero venire a contatto.

OPPOSTI STRISCIONI - La divisione si nota anche alle finestre: "Trieste pro patria" recita uno striscione a un balcone attorniato da grandi bandiere tricolori ai balconi attigui. "La Costituzione italiana è antifascista" risponde, a un paio di centinaia di metri un lenzuolo bianco con scritta nera affisso a un altro balcone. Soprattutto in centro sono molti i balconi e le finestre che espongono bandiere e striscioni a favore di una parte o dell'altra.

IL CORTEO ANTIFASCISTA - È partito da Campo San Giacomo il corteo della rete antifascista, antirazzista e antisessista di Trieste, composto da circa 4.500 manifestanti secondo le forze dell'ordine (e settemila secondo gli organizzatori), e si apre con lo striscione "Liberiamoci dai fascismi". Tante sono le bandiere che sventolano e gli slogan. I promotori chiedono di poter "riappropriarsi della città e di fermare l'invasione di CasaPound".

Del corteo fanno parte decine di associazioni, sindacati, studenti, famiglie, ma anche esponenti politici che hanno aderito, come Pd, Pci e LeU.

"Un mese e mezzo di mobilitazione - spiegano gli organizzatori da un altoparlante - per una manifestazione contro la retorica di CasaPound, contro l'uso della storia che neofascisti utilizzano come una clava contro la storia di questa città. La richiesta di Trieste è la sua apertura verso l'altro". E assicurano: "Noi siamo più belli, più allegri più colorati di loro e questa è una piazza accogliente anche per chi è venuto da lontano". Insomma, "nessuna tolleranza contro gli intolleranti. Loro vogliono dividere noi unire". A chiudere la manifestazione, la partigiana antifascista ultranovantenne Lidia Menapace.

CASAPOUND - È partito da largo Riborgo, mentre dalle casse acustiche montate su automezzi venivano diffuse le note della Primavera di Vivaldi, il corteo organizzato da CasaPound. In testa al corteo, tra fumogeni tricolori, ci sono diversi labari, tra cui quello della Federazione nazionale Arditi d'Italia con le medaglie d'oro e della Associazione nazionale Arma milizia. Seguono tricolori, bandiere di CasaPound, bandiere istriana, fiumana e dalmata. E ancora lo striscione con sfondo rosso e scritta bianca "'Difendere l'Italia fino alla vittoria", e più in là un altro striscione, anche questo rosso ma con scritta bianca e nera "Italia: risorgi, combatti, vinci!".

Secondo gli organizzatori sono circa duemila i partecipanti, giunti da tutta Italia: Piemonte, Abruzzo, Veneto, Sicilia per oltre 30 pullman giunti a Trieste.