Trieste, giallo del cadavere legato: oggi l’autopsia. La verità dalle telecamere?

Trieste, 25 settembre 2023 – Sarà l'autopsia prevista per oggi a stabilire le cause della morte dell'uomo ritrovato impiccato, bendato e legato a un guardrail di Trieste.

Intanto, dopo la doppia ispezione cadaverica del medico legale, sembra ormai esclusa la presenza di segni di tortura.

Omicidio o suicidio?

Ma allora cosa è successo all'uomo, probabilmente uno straniero di mezza età, come si evincerebbe anche da carte e ritagli di giornale che aveva in tasca? Quell’uomo è stato ucciso o piuttosto si è suicidato? Nessuna delle due ipotesi può essere esclusa al momento, trapela dagli investigatori. Mentre la procura si prepara a diramare un comunicato, atteso in mattinata.

Le telecamere

Intanto i carabinieri che conducono le indagini hanno acquisito le immagini delle telecamere Anas e si preparano ad analizzarle. Secondo il medico legale, il cadavere era sul guardrail da 36-48 ore. Quindi il lavoro si preannuncia lungo.

Come è stato trovato il cadavere

Il cadavere dell'uomo era ‘impiccato’ al guardrail con un laccio, le mani legate da una camicia, una benda a coprirgli quasi completamente il viso e il nastro adesivo sulle gambe. La scoperta è stata casuale, lo hanno trovato domenica mattina i tecnici dell’Anas, impegnati in un sopralluogo.

La stessa pm del caso Resinovich

“Ritrovamento di cadavere da impiccamento”, dice il fascisolo aperta da Maddalena Chergia. La stessa pm del giallo Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa dalla sua casa di Trieste la mattina del 14 dicembre 2021. Per quella morte la procura aveva chiesto l’archiviazione come suicidio. Il gip ha invece ordinato nuovi approfondimenti, tuttora in corso. Ma questa è tutta un’altra storia.