Treviso, 1 marzo 2018 - Duplice delitto in una casa di campagna di Cison di Valmarino (Treviso). Una coppia di anziani è stata massacrata a colpi di spranga e di coltello forse durante un tentativo di rapina. Particolare agghiacciante: i corpi dei due sono stati trovati in giardino, distanti l'uno dall'altro, come se stessero tentando di fuggire ai loro assassini.

Davvero terribile la fine di Loris Nicolasi e Anna Maria Niola, lui pensionato 72enne, lei casalinga 69enne. Una coppia senza troppi problemi economici ma non certo benestante. A scoprire i loro corpi, al ritorno dal lavoro, è stata la figlia di 45 anni, che vive ancora nella grande casa rurale.

La donna, rientrata verso le 14,30, si è trovata davanti a uno spettacolo da Arancia meccanica: in un silenzio irreale ha attraversato le stanze messe sottosopra, come rovistate da qualcuno che cercava forse denaro o gioielli (ma apparentemente non manca nulla). Dei genitori, nemmeno l'ombra. Li ha scoperti cercando sul retro della casa. Il corpo del padre era in fondo al prato, massacrato dai colpi, quello della madre era dall'altra parte del giardino.

I carabinieri non hanno dubbi: per il gran numero di ferite sulle due vittime escludono l'ipotesi di un omicidio-suicidio. L'uomo presentava lesioni multiple al capo e al collo, forse esito di feroci colpi di spranga o un tondino con un lato appuntito, mentre la moglie aveva i segni di colpi da arma da taglio, anche alla schiena. Gli investigatori stanno cercando un pugnale.

Nella ricostruzione dell'omicidio una cosa va chiarita: l'anziana era vestita con abiti invernali, forse si trovava già nel retro di casa, mentre il marito aveva abiti leggeri, come se prima dell'agguato si fosse trovato in casa.

La figlia ha allertato subito il 118, ma quando l'ambulanza è arrivata sul posto i medici hanno capito subito di trovarsi davanti a un caso di morte violenta e hanno avvisato i carabinieri. Sul posto, con il medico legale, è giunto anche il Pm della Procura di Treviso.