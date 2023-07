Trento, la Provincia vuole abbattere due lupi Primo caso in Italia: ira degli ambientalisti

Dopo le ordinanze di abbattimento degli orsi ritenuti problematici, sospese lo scorso 13 luglio da parte dei giudici del Consiglio di Stato, è arrivato anche il provvedimento per la soppressione di due lupi sul versante trentino dei Monti Lessini. Il decreto, firmato dal presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti (nella foto) con il via libera da parte dell’Ispra, è stato emesso in seguito all’alto numero di predazioni di animali da allevamento registrate nella zona di Malga Boldera, nel Comune di Ala. Si tratta del primo caso in Italia di prelievo tramite abbattimento di due esemplari di lupo, specie protetta a livello europeo. Il prelievo, che verrà effettuato dagli operatori specializzati del Corpo forestale trentino, è stato deciso dopo che sedici bovini e due asini sono stati predati nel pascolo di Malga Boldera. Gli animalisti annunciano battaglia.