Trentino, studentessa di 15 anni uccisa da un camion mentre aspetta il bus

Trento, 15 settembre 2025 – Una quindicenne è morta questa mattina travolta da un camion in val Rendena, in Trentino. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 7.15 in località Giustino.

Secondo le prime informazioni raccolte, la studentessa è stata investita dal mezzo pesante lungo la strada statale 239 mentre stava aspettando l'autobus per andare a scuola. Nonostante il tempestivo intervento di due ambulanze e dell'elisoccorso con il medico d'urgenza, la giovane è deceduta sul posto. I carabinieri sono impegnati nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell'incidente.

Notizia in aggiornamento